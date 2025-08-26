Ворог намагається вийти на адмінкордон Донецької області на Покровському напрямку, відновив застосування мототехніки, - ОСУВ "Дніпро"

Протягом минулої доби українські війська успішно стримали наступ ворога на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському та інших напрямках, знищивши півтора десятка одиниць ворожої мототехніки та не допустивши втрат позицій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог безуспішно наступав у центральній частині Вовчанська, а також біля Липців. Продовжив марно атакувати біля Амбарного та Хатнього на Великобурлуцькому напрямку.

На Купʼянському напрямку спроби противника покращити тактичне положення поблизу Камʼянки, Фиголівки, Колісниківки, Загризового та Купʼянська успіху не мали.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Греківки, Шандриголового, Торського, Нового Миру, Чернещиної, Ставків, Дронівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Федорівки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запеклі бої точаться на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ворог намагався відновити наступ на Куп’янщині, - ОСУВ "Дніпро"

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані у район Білої Гори, Ступочок, Щербинівки, Плещіївки та Часового Яру. Успіху не мали.

На Добропільському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи наших військ біля населених пунктів Маяк, Русин Яр, Софіївка та Заповідне. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Покровському напрямку окупаційна армія вела наступальні дії в районах населених пунктів Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новоекономічне, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове та Леонтовичі. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області ворог атакував у районі Дачного, Новомиколаївки та Новопавлівки. Для ведення бойових дій противник відновив застосування мототехніки. Вогнем у відповідь наші захисники знищили півтора десятка одиниць мототехніки. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Запоріжжя, Олександрограда, Маліївки, Комишувахи, Грушівського, Січневого та Зеленого Гаю. Тривають важкі бої, противник не рахується з втратами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти не контролюють повністю Часів Яр, - ОСУВ "Дніпро"