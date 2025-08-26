Враг пытается выйти на админграницу Донецкой области на Покровском направлении, возобновил применение мототехники, - ОСГВ "Дніпро"

За минувшие сутки украинские войска успешно сдержали наступление врага на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Сиверском и других направлениях, уничтожив полтора десятка единиц вражеской мототехники и не допустив потерь позиций.

На Южно-Слобожанском направлении в течение минувших суток враг безуспешно наступал в центральной части Волчанска, а также возле Липцев. Продолжил тщетно атаковать возле Амбарного и Хатнего на Великобурлукском направлении.

На Купянском направлении попытки противника улучшить тактическое положение вблизи Каменки, Фиголевки, Колесниковки, Загрызово и Купянска успеха не имели.

На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков у Грековки, Шандриголово, Торского, Нового Мира, Чернещины, Ставков, Дроновки и в Серебрянском лесничестве.

На Сиверском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Федоровки.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены в район Белой Горы, Ступочек, Щербиновки, Плещиевки и Часова Яра. Успеха не имели.

На Добропольском направлении враг безуспешно атаковал подразделения наших войск у населенных пунктов Маяк, Русин Яр, Софиевка и Заповедное. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Покровском направлении оккупационная армия вела наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Мирноград, Новоэкономичное, Новоукраинка, Покровск, Зверево и Леонтовичи. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области враг атаковал в районе Дачного, Новониколаевки и Новопавловки. Для ведения боевых действий противник возобновил применение мототехники. Ответным огнем наши защитники уничтожили полтора десятка единиц мототехники. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Запорожья, Александрограда, Малиевки, Камышевахи, Грушевского, Сичневого и Зеленого Гая. Продолжаются тяжелые бои, противник не считается с потерями

