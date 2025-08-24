РУС
Новости Бои за Часов Яр
895 5

Оккупанты не контролируют полностью Часов Яр, - ОСГВ "Днепр"

Часов Яр Россияне не имеют полного контроля

Российские войска не имеют полного контроля над городом Часов Яр.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Им бы что-то дал контроль над всем Часовым Яром. Он бы дал им свободную дорогу на Константиновку и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, продвигаться к Константиновке. Это им бы помогло. Поскольку контроль над Часовым Яром у них не полный, несмотря на то, что говорил Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать не могут", - сказал он.

По словам Трегубова, то же самое происходит и в Торецке, где россияне не контролируют всю территорию города.

"Они взяли значительную часть, но пройти город и пойти дальше не могут. ... Поэтому на Константиновку они теперь мечтают наступать с Покровского направления", - добавил спикер.

Часов Яр: дронари 24-й ОМБр выписали билет в ад 8 оккупантам. ВИДЕО

Автор: 

