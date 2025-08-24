Оккупанты не контролируют полностью Часов Яр, - ОСГВ "Днепр"

Российские войска не имеют полного контроля над городом Часов Яр.

Об этом заявил представитель ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Им бы что-то дал контроль над всем Часовым Яром. Он бы дал им свободную дорогу на Константиновку и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, продвигаться к Константиновке. Это им бы помогло. Поскольку контроль над Часовым Яром у них не полный, несмотря на то, что говорил Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать не могут", - сказал он.

По словам Трегубова, то же самое происходит и в Торецке, где россияне не контролируют всю территорию города.

"Они взяли значительную часть, но пройти город и пойти дальше не могут. ... Поэтому на Константиновку они теперь мечтают наступать с Покровского направления", - добавил спикер.

