УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8649 відвідувачів онлайн
Новини Бої за Часів Яр
186 2

Окупанти не контролюють повністю Часів Яр, - ОСУВ "Дніпро"

Часів Яр Росіяни не мають повного контролю

Російські війська не мають повного контролю над містом Часів Яр.

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

"Їм би щось дав контроль над усім Часовим Яром. Він би дав їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки. Оце їм би допомогло. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть", - сказав він.

За словами Трегубова, те ж саме відбувається і в Торецьку, де росіяни не контролюють всю територію міста.

"Вони взяли значну частину, але пройти місто і піти далі не можуть. ... Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку", - додав речник.

Також дивіться: Часів Яр: дронарі 24-ї ОМБр виписали квиток у пекло 8 окупантам. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9406) бойові дії (4520) Торецьк (545) Часів Яр (397) Бахмутський район (600) ОСУВ Дніпро (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Испугались Розовую Фламингу.
У нас тоже ее боятся ибо никто не видел
показати весь коментар
24.08.2025 14:10 Відповісти
При Зеленском ОПК Украины производит только впечатление.
показати весь коментар
24.08.2025 14:14 Відповісти
 
 