Окупанти не контролюють повністю Часів Яр, - ОСУВ "Дніпро"

Російські війська не мають повного контролю над містом Часів Яр.

Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.

"Їм би щось дав контроль над усім Часовим Яром. Він би дав їм вільну дорогу на Костянтинівку і можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки. Оце їм би допомогло. Оскільки контроль над Часовим Яром у них не повний, попри те, що казав Путін на зустрічі з Лукашенком, вони це використати не можуть", - сказав він.

За словами Трегубова, те ж саме відбувається і в Торецьку, де росіяни не контролюють всю територію міста.

"Вони взяли значну частину, але пройти місто і піти далі не можуть. ... Тому на Костянтинівку вони тепер мріють наступати з Покровського напрямку", - додав речник.

