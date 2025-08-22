Часів Яр: дронарі 24-ї ОМБр виписали квиток у пекло 8 окупантам. ВIДЕО

У місті Часів Яр на Донеччині тривають запеклі бої. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували 8 окупантів, які підступно прийшли на українську землю вбивати мирних людей.

Як зазначає Цензор НЕТ, українські захисники застосували ударні дрони, які точно вразили ворожі позиції. На відео можна побачити знищених загарбників — результат рішучої відповіді наших військових.

