УКР
Часів Яр: дронарі 24-ї ОМБр виписали квиток у пекло 8 окупантам. ВIДЕО

У місті Часів Яр на Донеччині тривають запеклі бої. Воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували 8 окупантів, які підступно прийшли на українську землю вбивати мирних людей.

Як зазначає Цензор НЕТ, українські захисники застосували ударні дрони, які точно вразили ворожі позиції. На відео можна побачити знищених загарбників — результат рішучої відповіді наших військових. 

знищення (8040) Донецька область (9381) 24 ОМБр імені короля Данила (267) дрони (5323) Часів Яр (396) Бахмутський район (596)
російських тарганів смалять,а вони
знову лізуть,як навіжені.
22.08.2025 22:43 Відповісти
22.08.2025 22:43 Відповісти
Московіти лізуть в Мирну Україну, а Захисники України, їх винищують!!
Уже майже 2.000.000 орків прикопали!! Тому Трамп, і дав прутню, ще 2-3 тижні, щоб було кругленьке число орків!
Армія! Мова! Віра!!
Слава Україні! Смерть московським оркам!
22.08.2025 23:20 Відповісти
 
 