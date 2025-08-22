Спільна операція ГУР та РДК: FPV-дрони та штурмовики знищили понад 90 окупантів. ВIДЕО

Підрозділ "Братство" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України спільно з РДК провів успішну операцію на Донеччині. Під час штурмових дій знищено понад 90 окупантів, ще п’ятеро — взяті в полон, повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео з телеграм-каналу ГУР — бойова робота підрозділу в реальних умовах. Під час операції виявлено та знешкоджено кілька груп "прапороносців" — російських військових, які намагалися фіксувати фейкові "перемоги" на фото. Всі окупанти були ліквідовані або захоплені. Полонені загарбники подякували українським військовим за збережене життя.

Підрозділ "Братство" продовжує виконувати завдання зі стримування ворога на найскладніших ділянках фронту. Загалом FPV-дрони та безпілотники-бомбери спецпідрозділу здійснили понад 400 бойових вильотів, підтримавши наземні сили. Завдяки точним ударам вдалося стабілізувати логістику Сил оборони та зупинити просування ворога в напрямку Дніпропетровської області.

