УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9902 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення вогневих позицій окупантів
342 1

Український дрон скоригував вогонь по російській гарматі замаскованій в будці з гілля. ВIДЕО

Військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" продовжують ефективну роботу на передовій. Підрозділ аеророзвідки виявив ворожу гармату, що була замаскована у будці з гілля, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як йдеться на відео, опублікованого в телеграм-каналі бригади ОСУВ "Дніпро", після точного коригування артилерійського вогню ціль була успішно знищена. Разом із гарматою ліквідовано її розрахунок.

Операція була проведена швидко, злагоджено та з високою точністю. Бригада "Чорний ліс" продовжує завдавати втрат противнику та зміцнювати оборону України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Омега" на передовій: зачистка, евакуація і вітання з фронту. ВIДЕО

розрахунки (84) знищення (8040) артилерія (818) дрони (5323) ОСУВ Дніпро (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повертайтесь лапті в пакетах додому!
показати весь коментар
22.08.2025 19:01 Відповісти
 
 