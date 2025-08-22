Український дрон скоригував вогонь по російській гарматі замаскованій в будці з гілля. ВIДЕО

Військовослужбовці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" продовжують ефективну роботу на передовій. Підрозділ аеророзвідки виявив ворожу гармату, що була замаскована у будці з гілля, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як йдеться на відео, опублікованого в телеграм-каналі бригади ОСУВ "Дніпро", після точного коригування артилерійського вогню ціль була успішно знищена. Разом із гарматою ліквідовано її розрахунок.

Операція була проведена швидко, злагоджено та з високою точністю. Бригада "Чорний ліс" продовжує завдавати втрат противнику та зміцнювати оборону України.

