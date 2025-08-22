"Омега" на передовій: зачистка, евакуація і вітання з фронту. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Devil’s Team Officer" Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України проводять зачистку на Торецькому напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники діють у складних умовах — серед забудови та в лісистій місцевості, демонструючи високу бойову майстерність. На кадрах видно евакуацію поранених, що свідчить про злагоджену роботу медиків і побратимів.
Українські військові завдають ударів по позиціях противника, утримуючи контроль над ситуацією. Наприкінці відео один із бійців передає тепле повідомлення додому: "Мама, я в шапці, не хвилюйся".
Владислав Сварчевський
ІВАН САГАЙДАЧНИЙ
