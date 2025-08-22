УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9902 відвідувача онлайн
Новини Відео
517 2

"Омега" на передовій: зачистка, евакуація і вітання з фронту. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Devil’s Team Officer" Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України  проводять зачистку на Торецькому напрямку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники діють у складних умовах — серед забудови та в лісистій місцевості, демонструючи високу бойову майстерність. На кадрах видно евакуацію поранених, що свідчить про злагоджену роботу медиків і побратимів.

Українські військові завдають ударів по позиціях противника, утримуючи контроль над ситуацією. Наприкінці відео один із бійців передає тепле повідомлення додому: "Мама, я в шапці, не хвилюйся".

Дивіться також: Мінус десять окупантів, РЕБ, склад БК і гармата: українські прикордонники знищили ворожі позиції в чагарниках. ВIДЕО

знищення (8040) Донецька область (9381) Національна гвардія (1621) Торецьк (544) Бахмутський район (596)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Серйозні хлопаки)
показати весь коментар
22.08.2025 18:34 Відповісти
Гідно зачищають святу Українську землю від клятої кацапської зарази!
показати весь коментар
22.08.2025 18:52 Відповісти
 
 