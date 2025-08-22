Мінус десять окупантів, РЕБ, склад БК і гармата: українські прикордонники знищили ворожі позиції в чагарниках. ВIДЕО

Пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс" здійснюють бойову роботу на території Харківської області. Як повідомляє Цензор.НЕТ, в результаті розвідувально-ударних дій було виявлено та уражено засіб радіоелектронної боротьби "Пєроєд", польовий склад боєприпасів, гармату "Д-30", а також знищено близько десяти військовослужбовців противника.

FPV-дрони використовувалися українськими військовими для точкових ударів по ворожих цілях, зокрема по окремих особах, що переміщуються відкритими ділянками місцевості.

Виявлено та нейтралізовано артилерійське озброєння, замасковане в лісистій місцевості.

