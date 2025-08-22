РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11157 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
531 2

Минус - десять оккупантов, РЭБ, склад БК и пушка: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции в кустах. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Фенікс" осуществляют боевую работу на территории Харьковской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате разведывательно-ударных действий было обнаружено и поражено средство радиоэлектронной борьбы "Пероед", полевой склад боеприпасов, пушку Д-30, а также уничтожено около десяти военнослужащих противника.

FPV-дроны использовались украинскими военными для точечных ударов по вражеским целям, в частности - по отдельным лицам, перемещающимся по открытым участкам местности.

Обнаружено и нейтрализовано артиллерийское вооружение, замаскированное в лесистой местности.

Также смотрите: Российский "Град" разлетается вдребезги от украинских FPV-дронов. ВИДЕО

Автор: 

боеприпасы (2398) уничтожение (7726) ОСГВ Днепр (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Врожай сьогоднішній супер ,
молодці 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Бийте кацапських гадав , щоби не лізли
на нашу землю 😠
показать весь комментарий
22.08.2025 18:18 Ответить
А хтось у цих "укриттях" впізнав свою хатинку...
показать весь комментарий
22.08.2025 18:28 Ответить
 
 