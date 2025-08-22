Минус - десять оккупантов, РЭБ, склад БК и пушка: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции в кустах. ВИДЕО

Пилоты пограничного подразделения "Фенікс" осуществляют боевую работу на территории Харьковской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате разведывательно-ударных действий было обнаружено и поражено средство радиоэлектронной борьбы "Пероед", полевой склад боеприпасов, пушку Д-30, а также уничтожено около десяти военнослужащих противника.

FPV-дроны использовались украинскими военными для точечных ударов по вражеским целям, в частности - по отдельным лицам, перемещающимся по открытым участкам местности.

Обнаружено и нейтрализовано артиллерийское вооружение, замаскированное в лесистой местности.

