Российский "Град" разлетается на куски от украинских FPV-дронов. ВИДЕО
Защитники 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" совместно со смежными подразделениями уничтожили российский РСЗО "Град" на Покровском направлении.
На видео бригады в соцсетях видно, как украинские военные подняли в небо дрон, сбросили боеприпас и разнесли в клочья российскую технику, сообщает Цензор.НЕТ.
Военные назвали ее "жирным уловом" и добавили, что она претендует на медаль за самый зрелищный фейерверк этого лета. По их словам, судьба экипажа пока неизвестна, но есть предположение, что они уже не навредят украинцам.
Ремонту не підлягає😂😂😂🤣🤣🤣