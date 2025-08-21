Российский "Град" разлетается на куски от украинских FPV-дронов. ВИДЕО

Защитники 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" совместно со смежными подразделениями уничтожили российский РСЗО "Град" на Покровском направлении.

На видео бригады в соцсетях видно, как украинские военные подняли в небо дрон, сбросили боеприпас и разнесли в клочья российскую технику, сообщает Цензор.НЕТ.

Военные назвали ее "жирным уловом" и добавили, что она претендует на медаль за самый зрелищный фейерверк этого лета. По их словам, судьба экипажа пока неизвестна, но есть предположение, что они уже не навредят украинцам.

Также смотрите: Останки оккупанта повисли на дереве после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+