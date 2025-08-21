РУС
Российский "Град" разлетается на куски от украинских FPV-дронов. ВИДЕО

Защитники 14-й бригады оперативного назначения НГУ "Червона Калина" совместно со смежными подразделениями уничтожили российский РСЗО "Град" на Покровском направлении.

На видео бригады в соцсетях видно, как украинские военные подняли в небо дрон, сбросили боеприпас и разнесли в клочья российскую технику, сообщает Цензор.НЕТ.

Военные назвали ее "жирным уловом" и добавили, что она претендует на медаль за самый зрелищный фейерверк этого лета. По их словам, судьба экипажа пока неизвестна, но есть предположение, что они уже не навредят украинцам.

Также смотрите: Останки оккупанта повисли на дереве после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

уничтожение (7714) Донецкая область (10548) ГРАД (285) РСЗО (214) Покровск (752) fvp-дрон (151) Покровский район (912)
Ефектно...
21.08.2025 20:03 Ответить
Прожарили кацапів навіть черепа не знайдеш.
21.08.2025 20:05 Ответить
Это война дронов. Дайте сотню миллионов дронов ВСУ и красная армия исчезнет с лица Земли.
21.08.2025 20:05 Ответить
Ото ГЕПНУЛО💥🔥💥🔥💥
Ремонту не підлягає😂😂😂🤣🤣🤣
21.08.2025 20:07 Ответить
І маладиє свиносучкі палучат кітайскіє жігулі..
21.08.2025 20:34 Ответить
Патерь нет 😁
21.08.2025 20:44 Ответить
Яке чудове слово - "друзки" 😁
21.08.2025 20:47 Ответить
 
 