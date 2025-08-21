РУС
2 394 9

Останки оккупанта повисли на дереве после работы дронов 54-й бригады имени Ивана Мазепы. ВИДЕО

На Северском направлении во время выполнения боевого задания операторы дронов батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы обнаружили и уничтожили нескольких российских оккупантов, которые пытались незаметно выйти из укрытия. Соответствующее видео выложили в сеть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах украинские военные поднимают в небо FPV-дроны. После успешного сброса боеприпасов остатки захватчиков зависли на дереве.

"Превращение в фарш оккупантов продолжается", - говорится в заметке под видео.

Смотрите также: Украинские дроны 47 ОМБр "Магура" выкуривают оккупантов из разрушенных домов на Курщине и уничтожают их вместе с техникой. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7714) 54 отдельная мехбригада (189) дроны (4457) fvp-дрон (151)
показать весь комментарий
21.08.2025 19:08 Ответить
Кацап дуже хотів на бєрьозке в опинився на окації. І так сайдьот.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:12 Ответить
це нам здається що на дерево, а насправді - квиток на балкон.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:13 Ответить
Може тому і програємо, що владні клоуни називають бойові бригади іменами "лузерів"? Хай імена Мазепи і бандерівців лишаються для вулиць, а частини треба називати іменами переможців!
показать весь комментарий
21.08.2025 19:16 Ответить
Долго мне сниться будут во сне его голубые глаза на сосне...
показать весь комментарий
21.08.2025 19:18 Ответить
тихо в посадці, тільки не спить расук. він зачепився ))
показать весь комментарий
21.08.2025 19:23 Ответить
Нехило вата зависает даже без бухла и тёлок..
показать весь комментарий
21.08.2025 19:26 Ответить
Маленький мальчик нашел динамит
Вон его череп на ёлке висит😁
показать весь комментарий
21.08.2025 19:43 Ответить
Йолка????
показать весь комментарий
21.08.2025 19:59 Ответить
 
 