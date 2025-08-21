Останки оккупанта повисли на дереве после работы дронов 54-й бригады имени Ивана Мазепы. ВИДЕО
На Северском направлении во время выполнения боевого задания операторы дронов батальона Incognito 54-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Мазепы обнаружили и уничтожили нескольких российских оккупантов, которые пытались незаметно выйти из укрытия. Соответствующее видео выложили в сеть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах украинские военные поднимают в небо FPV-дроны. После успешного сброса боеприпасов остатки захватчиков зависли на дереве.
"Превращение в фарш оккупантов продолжается", - говорится в заметке под видео.
Вон его череп на ёлке висит😁