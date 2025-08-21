УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9944 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
2 651 10

Рештки окупанта повисли на дереві після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

На Сіверському напрямку під час виконання бойового завдання оператори дронів батальйону Incognito 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи виявили та знищили кількох російських окупантів, які намагалися непомітно вийти з укриття. Відповідне відео виклали у мережу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах українські військові підіймають у небо FPV-дрони. Після успішного скидання боєприпасів рештки загарбників зависли на дереві.

"Перетворення на фарш окупантів продовжується", - йдеться у дописі під відео. 

Увага! Не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою

Дивіться також: Українські дрони 47 ОМБр "Маґура" викурюють окупантів зі зруйнованих будинків на Курщині та нищать їх разом з технікою. ВIДЕО

знищення (8028) 54 окрема бригада (184) дрони (5311) fpv-дрон (157)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Кацап дуже хотів на бєрьозке в опинився на окації. І так сайдьот.
показати весь коментар
21.08.2025 19:12 Відповісти
+3
показати весь коментар
21.08.2025 19:08 Відповісти
+3
тихо в посадці, тільки не спить расук. він зачепився ))
показати весь коментар
21.08.2025 19:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.08.2025 19:08 Відповісти
Кацап дуже хотів на бєрьозке в опинився на окації. І так сайдьот.
показати весь коментар
21.08.2025 19:12 Відповісти
це нам здається що на дерево, а насправді - квиток на балкон.
показати весь коментар
21.08.2025 19:13 Відповісти
Може тому і програємо, що владні клоуни називають бойові бригади іменами "лузерів"? Хай імена Мазепи і бандерівців лишаються для вулиць, а частини треба називати іменами переможців!
показати весь коментар
21.08.2025 19:16 Відповісти
Долго мне сниться будут во сне его голубые глаза на сосне...
показати весь коментар
21.08.2025 19:18 Відповісти
тихо в посадці, тільки не спить расук. він зачепився ))
показати весь коментар
21.08.2025 19:23 Відповісти
Нехило вата зависает даже без бухла и тёлок..
показати весь коментар
21.08.2025 19:26 Відповісти
Маленький мальчик нашел динамит
Вон его череп на ёлке висит😁
показати весь коментар
21.08.2025 19:43 Відповісти
Йолка????
показати весь коментар
21.08.2025 19:59 Відповісти
Тарзан ***.
показати весь коментар
21.08.2025 21:34 Відповісти
 
 