Рештки окупанта повисли на дереві після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+
На Сіверському напрямку під час виконання бойового завдання оператори дронів батальйону Incognito 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи виявили та знищили кількох російських окупантів, які намагалися непомітно вийти з укриття. Відповідне відео виклали у мережу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах українські військові підіймають у небо FPV-дрони. Після успішного скидання боєприпасів рештки загарбників зависли на дереві.
"Перетворення на фарш окупантів продовжується", - йдеться у дописі під відео.
Увага! Не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою
Вон его череп на ёлке висит😁