Рештки окупанта повисли на дереві після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

На Сіверському напрямку під час виконання бойового завдання оператори дронів батальйону Incognito 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи виявили та знищили кількох російських окупантів, які намагалися непомітно вийти з укриття. Відповідне відео виклали у мережу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах українські військові підіймають у небо FPV-дрони. Після успішного скидання боєприпасів рештки загарбників зависли на дереві.

"Перетворення на фарш окупантів продовжується", - йдеться у дописі під відео.

Увага! Не рекомендовано для перегляду особам із нестійкою психікою

Дивіться також: Українські дрони 47 ОМБр "Маґура" викурюють окупантів зі зруйнованих будинків на Курщині та нищать їх разом з технікою. ВIДЕО