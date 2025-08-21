Українські дрони 47 ОМБр "Маґура" викурюють окупантів зі зруйнованих будинків на Курщині та нищать їх разом з технікою. ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому пілоти ББС "СТРІКС" 47 ОМБр "Маґура" знищують російських військових у Курській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна побачити окупантів, які ховаються в зруйнованих ними ж адмінбудівлях, у цивільних хатах, "норах" біля посадок та намагаються переміщуватися на цивільних автівках. Українські FPV-дрони дістають загарбників у найвіддаленіших точках.

Виліт кожного нашого FPV — мінус чергова піхотна група рф та зірвані плани ворога про підсилення на Північно-Слобожанському напрямку, — зазначають українські Захисники і додають, що пілоти ББС "СТРІКС" робитимуть це й надалі. 24/7. До перемоги.

