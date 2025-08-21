РУС
Украинские дроны 47-й ОМБр "Магура" выкуривают оккупантов из разрушенных домов на Курщине и уничтожают их вместе с техникой. ВИДЕО

В сети опубликовано видео, на котором пилоты ББС "СТРИКС" 47-й ОМБр "Магура" уничтожают российских военных в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно увидеть оккупантов, которые прячутся в разрушенных ими же админзданиях, в гражданских домах, "норах" возле посадок и пытаются перемещаться на гражданских автомобилях. Украинские FPV-дроны достают захватчиков в самых отдаленных точках.

Вылет каждого нашего FPV - минус очередная пехотная группа РФ и сорванные планы врага об усилении на Северо-Слобожанском направлении, - отмечают украинские Защитники и добавляют, что пилоты ББС "СТРИКС" будут делать это и в дальнейшем. 24/7. До победы.

