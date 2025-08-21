Дроны 68-й Отдельной егерской бригады оборвали связь оккупантов и уничтожили вражеские передатчики. ВИДЕО
68-я Отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша портит вражескую связь. На видео можно увидеть, как дроны наших защитников уничтожают антенные передатчики российских оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.
Больше никаких "как меня слышно?", - отмечают украинские военные.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль