Дроны 68-й Отдельной егерской бригады оборвали связь оккупантов и уничтожили вражеские передатчики. ВИДЕО

68-я Отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша портит вражескую связь. На видео можно увидеть, как дроны наших защитников уничтожают антенные передатчики российских оккупантов, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше никаких "как меня слышно?", - отмечают украинские военные.

Смотрите: Дроны 95-ф бригады ДШВ "задвохсотили" несколько групп российских военных и разбили позиции оккупантов. ВИДЕО

