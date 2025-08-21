Дроны 95-й бригады ДШВ "задвухсотили" несколько групп российских военных и разбили позиции оккупантов. ВИДЕО
Защитники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ показали видео уничтожения российских оккупантов с помощью дронов.
Военные догнали несколько групп захватчиков и разбили их позиции, сообщает Цензор.НЕТ.
"В каждом движении эхо гнева и решимости стереть врага в песок. Мы есть Украина, которая борется за каждый метр своей земли, за каждую жизнь", - отметили десантники.
