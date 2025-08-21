УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
720 1

Дрони 95 бригади ДШВ "задвохсотили" кілька груп російських військових та розбили позиції окупантів. ВIДЕО

Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ показали відео знищення російських окупантів за допомогою дронів. 

Військові наздогнали кілька груп загарбників та розбили їхні позиції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У кожному русі відлуння гніву та рішучості стерти ворога в пісок. Ми є Україна, що бореться за кожен метр своєї землі, за кожне життя", — зазначили десантники.

Також дивіться: Танки спалили, піхоту добили: "Азовці" не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. ВIДЕО

знищення (8028) 95 окрема десантно-штурмова бригада (127) дрони (5311)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наші хлопці дуже якісно працюють, з душею - приємно дивитися.
показати весь коментар
21.08.2025 15:45 Відповісти
 
 