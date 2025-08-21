Дрони 95 бригади ДШВ "задвохсотили" кілька груп російських військових та розбили позиції окупантів. ВIДЕО

Захисники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ показали відео знищення російських окупантів за допомогою дронів.

Військові наздогнали кілька груп загарбників та розбили їхні позиції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У кожному русі відлуння гніву та рішучості стерти ворога в пісок. Ми є Україна, що бореться за кожен метр своєї землі, за кожне життя", — зазначили десантники.

Також дивіться: Танки спалили, піхоту добили: "Азовці" не дали ворогу закріпитися в Катеринівці. ВIДЕО