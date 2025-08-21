Дрони 68 окремої єгерської бригади перервали зв’язок окупантів та знищили ворожі передавачі. ВIДЕО
68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша псує ворожий зв'язок. На відео можна побачити, як дрони наших захисників знищують антенні передавачі російських окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Більше ніяких "как мєня слишна?", — зазначають українські військові.
