УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9595 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
283 0

Дрони 68 окремої єгерської бригади перервали зв’язок окупантів та знищили ворожі передавачі. ВIДЕО

68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша псує ворожий зв'язок. На відео можна побачити, як дрони наших захисників знищують антенні передавачі російських окупантів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше ніяких "как мєня слишна?", — зазначають українські військові.

Дивіться: Дрони 95 бригади ДШВ "задвохсотили" кілька груп російських військових та розбили позиції окупантів. ВIДЕО

зв’язок (406) знищення (8028) дрони (5311) 68 окрема єгерська бригада (84)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 