Російський "Град" розлітається на друзки від українських FPV-дронів. ВIДЕО

Захисники 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" спільно з суміжними підрозділами уполювали російський РСЗВ "Град" на Покровському напрямку.

На відео бригади у соцмережах видно, як українські військові підняли у небо дрон, скинули боєприпас і рознесли на шматки російську техніку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Військові назвали її "жирним уловом" і додали, що вона претендує на медаль за найбільш видовищний феєрверк цього літа. За їхніми словами, доля екіпажу наразі невідома, але є припущення, що вони вже не нашкодять українцям. 

знищення (8028) Донецька область (9369) ГРАД (151) РСЗВ (227) Покровськ (784) fpv-дрон (157) Покровський район (921)
Ефектно...
21.08.2025 20:03 Відповісти
Прожарили кацапів навіть черепа не знайдеш.
21.08.2025 20:05 Відповісти
Это война дронов. Дайте сотню миллионов дронов ВСУ и красная армия исчезнет с лица Земли.
21.08.2025 20:05 Відповісти
А сотню миллионов пилотов тоже дать?
21.08.2025 21:38 Відповісти
Ото ГЕПНУЛО💥🔥💥🔥💥
Ремонту не підлягає😂😂😂🤣🤣🤣
21.08.2025 20:07 Відповісти
І маладиє свиносучкі палучат кітайскіє жігулі..
21.08.2025 20:34 Відповісти
Патерь нет 😁
21.08.2025 20:44 Відповісти
Яке чудове слово - "друзки" 😁
21.08.2025 20:47 Відповісти
 
 