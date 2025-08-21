Російський "Град" розлітається на друзки від українських FPV-дронів. ВIДЕО

Захисники 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" спільно з суміжними підрозділами уполювали російський РСЗВ "Град" на Покровському напрямку.

На відео бригади у соцмережах видно, як українські військові підняли у небо дрон, скинули боєприпас і рознесли на шматки російську техніку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Військові назвали її "жирним уловом" і додали, що вона претендує на медаль за найбільш видовищний феєрверк цього літа. За їхніми словами, доля екіпажу наразі невідома, але є припущення, що вони вже не нашкодять українцям.

Також дивіться: Рештки окупанта повисли на дереві після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+