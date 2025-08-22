РУС
"Омега" на передовой: зачистка, эвакуация и приветствие с фронта. ВИДЕО

Бойцы подразделения Devil's Team Officer Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины проводят зачистку на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники действуют в сложных условиях - среди застройки и в лесистой местности, демонстрируя высокое боевое мастерство. На кадрах видно эвакуацию раненых, что свидетельствует о слаженной работе медиков и побратимов.

Украинские военные наносят удары по позициям противника, удерживая контроль над ситуацией. В конце видео один из бойцов передает теплое сообщение домой: "Мамо, я в шапці, не хвилюйся".

Смотрите также: Минус десять оккупантов, РЭБ, склад БК и пушка: украинские пограничники уничтожили вражеские позиции в кустарниках. ВИДЕО

уничтожение (7726) Донецкая область (10560) Национальная гвардия (2208) Торецк (535) Бахмутский район (593)
Серйозні хлопаки)
22.08.2025 18:34 Ответить
Гідно зачищають святу Українську землю від клятої кацапської зарази!
22.08.2025 18:52 Ответить
 
 