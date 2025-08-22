"Омега" на передовой: зачистка, эвакуация и приветствие с фронта. ВИДЕО

Бойцы подразделения Devil's Team Officer Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины проводят зачистку на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники действуют в сложных условиях - среди застройки и в лесистой местности, демонстрируя высокое боевое мастерство. На кадрах видно эвакуацию раненых, что свидетельствует о слаженной работе медиков и побратимов.

Украинские военные наносят удары по позициям противника, удерживая контроль над ситуацией. В конце видео один из бойцов передает теплое сообщение домой: "Мамо, я в шапці, не хвилюйся".

