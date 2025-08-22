РУС
Украинский дрон скорректировал огонь по российской пушке, замаскированной в будке из веток. ВИДЕО

Военнослужащие 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Чорний ліс" продолжают эффективную работу на передовой. Подразделение аэроразведки обнаружило вражескую пушку, которая была замаскирована в будке из веток, сообщает Цензор.НЕТ.

Как говорится на видео, опубликованного в телеграм-канале бригады ОСГВ "Дніпро", после точной корректировки артиллерийского огня цель была успешно уничтожена. Вместе с пушкой ликвидирован ее расчет.

Операция была проведена быстро, слаженно и с высокой точностью. Бригада "Чорний ліс" продолжает наносить потери противнику и укреплять оборону Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Омега" на передовой: зачистка, эвакуация и поздравление с фронта. ВИДЕО

Автор: 

расчеты (49) уничтожение (7726) артиллерия (666) дроны (4465) ОСГВ Днепр (23)
Сортировать:
Повертайтесь лапті в пакетах додому!
22.08.2025 19:01 Ответить
Непогано... Декілька снарядів коло гармати, у "готовності до заряджання", і вибух став у кілька разів "ефектнішим" та "ефективнішим"...
22.08.2025 19:46 Ответить
Жаль, що не всі підори - йолопи…
22.08.2025 19:53 Ответить
 
 