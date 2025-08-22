Украинский дрон скорректировал огонь по российской пушке, замаскированной в будке из веток. ВИДЕО

Военнослужащие 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Чорний ліс" продолжают эффективную работу на передовой. Подразделение аэроразведки обнаружило вражескую пушку, которая была замаскирована в будке из веток, сообщает Цензор.НЕТ.

Как говорится на видео, опубликованного в телеграм-канале бригады ОСГВ "Дніпро", после точной корректировки артиллерийского огня цель была успешно уничтожена. Вместе с пушкой ликвидирован ее расчет.

Операция была проведена быстро, слаженно и с высокой точностью. Бригада "Чорний ліс" продолжает наносить потери противнику и укреплять оборону Украины.

