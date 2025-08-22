Совместная операция ГУР и РДК: FPV-дроны и штурмовики уничтожили более 90 оккупантов. ВИДЕО

Подразделение "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины совместно с РДК провело успешную операцию в Донецкой области. Во время штурмовых действий уничтожено более 90 оккупантов, еще пятеро - взяты в плен, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео из телеграм-канала ГУР - боевая работа подразделения в реальных условиях. Во время операции обнаружено и обезврежено несколько групп "знаменосцев" - российских военных, которые пытались фиксировать фейковые "победы" на фото. Все оккупанты были ликвидированы или захвачены. Пленные захватчики поблагодарили украинских военных за сохраненную жизнь.

Подразделение "Братство" продолжает выполнять задачи по сдерживанию врага на самых сложных участках фронта. В целом FPV-дроны и беспилотники-бомберы спецподразделения совершили более 400 боевых вылетов, поддержав наземные силы. Благодаря точным ударам удалось стабилизировать логистику Сил обороны и остановить продвижение врага в направлении Днепропетровской области.

