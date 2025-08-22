РУС
Часов Яр: дронари 24-й ОМБр выписали билет в ад 8 оккупантам. ВИДЕО

В городе Часов Яр Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила ликвидировали 8 оккупантов, которые коварно пришли на украинскую землю убивать мирных людей.

Как отмечает Цензор НЕТ, украинские защитники применили ударные дроны, которые точно поразили вражеские позиции. На видео можно увидеть уничтоженных захватчиков - результат решительного ответа наших военных.

уничтожение (7726) Донецкая область (10560) 24 омб имени князя Данила Галицкого (266) дроны (4465) Часов Яр (393) Бахмутский район (593)
російських тарганів смалять,а вони
знову лізуть,як навіжені.
22.08.2025 22:43 Ответить
Шаболда Нина Карпенко кордони на кацапію твою відкриті, їдь на Покровськ, або через Часів яр
22.08.2025 22:50 Ответить
22.08.2025 22:43 Ответить
Не багато писатиму. Напишу, що 93 бригаду прибрали з Часового Яру і відкотили до Покровська.
Чкасів Яр уже давно під кацапами.
22.08.2025 22:45 Ответить
 
 