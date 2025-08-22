Часов Яр: дронари 24-й ОМБр выписали билет в ад 8 оккупантам. ВИДЕО
В городе Часов Яр Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Воины 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила ликвидировали 8 оккупантов, которые коварно пришли на украинскую землю убивать мирных людей.
Как отмечает Цензор НЕТ, украинские защитники применили ударные дроны, которые точно поразили вражеские позиции. На видео можно увидеть уничтоженных захватчиков - результат решительного ответа наших военных.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
знову лізуть,як навіжені.
Чкасів Яр уже давно під кацапами.