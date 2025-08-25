Ожесточенные бои идут на Покровском и Новопавловском направлениях. Враг пытался возобновить наступление на Купянщине, - ОСГВ "Дніпро"

За 24 августа украинские войска успешно сдержали штурмовые действия противника на Лиманском, Сиверском, Краматорском и Торецком направлениях. Ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях, где враг несет значительные потери.

На Южно-Слобожанском направлении враг безуспешно атаковал в районе Синельниково, также возле Амбарного и Хатнего на Великобурлукском направлении.

На Купянском направлении противник не оставляет попыток расширить плацдарм на правом берегу реки Оскол, а также улучшить тактическое положение вблизи Каменки и Купянска. Пытался возобновить наступательные операции возле Вишневого и Боровской Андреевки.

На Лиманском направлении украинские воины отбили все атаки захватчиков возле Грековки, Среднего, Шандриголово, Торского, Карповки, Редкодуба, Дроновки и в Серебрянском лесничестве.

На Сиверском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Переездного, Выемки, Сиверска и Федоровки. В направлении Серебрянки враг применил три бронемашины, которые метким огнем были уничтожили наши защитники.

На Краматорском и Торецком направлениях штурмовые действия оккупантов были направлены в район Майского, Ступочек, Щербиновки, Часова Яра и Торецка. Успеха вражеские действия не имели.

На Добропольском направлении российская армия безуспешно атаковала подразделения наших войск около населенных пунктов Новое Шахово, Русин Яр и Заповедное. Потерь позиций нашими защитниками не допущено.

На Покровском направлении российская армия вела наступательные действия в районах населенных пунктов Сухецкое, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Николаевка, Новоукраинка, Чунишино, Покровск, Затышок, Лисовка, Зверево и Леонтовичи. Также с целью выхода на админграницу Донецкой области атаковал в районе Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск, уничтожая превосходящие силы противника.

На Новопавловском направлении оккупанты сосредоточили атакующие усилия в районе Новохатского, Малиевки, Александрограда, Темировки, Новониколаевки, Новогеоргиевки, Камышевахи и Воскресенки. Продолжаются тяжелые бои с противником, который не считается со своими потерями.

