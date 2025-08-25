Запеклі бої точаться на Покровському та Новопавлівському напрямках. Ворог намагався відновити наступ на Куп’янщині, - ОСУВ "Дніпро"

За 24 серпня українські війська успішно стримали штурмові дії противника на Лиманському, Сіверському, Краматорському та Торецькому напрямках. Найзапекліші бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках, де ворог зазнає значних втрат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Дніпро".

На Південно-Слобожанському напрямку ворог безуспішно атакував у районі Синельникового, також біля Амбарного та Хатнього на Великобурлуцькому напрямку.

На Купʼянському напрямку противник не полишає спроб розширити плацдарм на правому березі річки Оскіл, а також покращити тактичне положення поблизу Камʼянки та Купʼянська. Намагався поновити наступальні операції біля Вишневого та Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі атаки загарбників біля Греківки, Середнього, Шандриголового, Торського, Карпівки, Рідкодуба, Дронівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Переїзного, Виїмки, Сіверська та Федорівки. У напрямку Серебрянки ворог застосував три бронемашини, які влучним вогнем були знищили наші захисники.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії окупантів були спрямовані у район Майського, Ступочок, Щербинівки, Часового Яру та Торецька. Успіху ворожі дії не мали.

На Добропільському напрямку російська армія безуспішно атакувала підрозділи наших військ біля населених пунктів Нове Шахове, Русин Яр та Заповідне. Втрат позицій нашими захисниками не допущено.

На Покровському напрямку російська армія вела наступальні дії в районах населених пунктів Сухецьке, Родинське, Красний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Миколаївка, Новоукраїнка, Чунишине, Покровськ, Затишок, Лисівка, Звірове та Леонтовичі. Також з метою виходу на адмінкордон Донецької області атакував у районі Філії та Дачного. Сили оборони стримують натиск, знищуючи переважаючі сили противника.

На Новопавлівському напрямку окупанти зосередили атакувальні зусилля в районі Новохатського, Маліївки, Олександрограда, Темирівки, Новомиколаївки, Новогеоргіївки, Комишувахи та Воскресенки. Тривають важкі бої з противником, який не рахується зі своїми втратами.

