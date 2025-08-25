Враг больше всего атаковал на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. За сутки на фронте зафиксировано 159 боевых столкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес один ракетный и 79 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 130 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 735 обстрелов, в том числе 26 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4 711 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов: Сумы, Новая Гута, Старая Гута Сумской области; Белогорье Запорожской области; Надднепрянское, Львово Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили десять атак захватчиков. Также враг нанес 14 авиаударов, применив при этом 23 управляемые авиабомбы, и совершил 206 обстрелов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении вчера состоялось десять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Купянска, Западного, Голубовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал двадцать раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Грековка, Торское, Ивановка, Редкодуб, Карповка и в сторону населенных пунктов Среднее, Дроновка, Шандриголово, Серебрянка.

На Северском направлении враг совершил двенадцать попыток прорыва в районах Серебрянки, Федоровки, Выемки, Переездного и в направлении Северска.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз атаковали в районах Майского и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил пять атак неподалеку Щербиновки и Русина Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Затышок, Никаноровка, Новое Шахово, Новоэкономическое, Удачное, Шахово, Миролюбовка, Николаевка, Сухецкое, Лысовка, Зверево и в сторону населенных пунктов Родинское, Новоукраинка, Красный Лиман, Покровск.

На Новопавловском направлении противник совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Зеленое Поле, Искра, Вольное Поле, Малиевка, Воскресенка, Шевченко, Темировка - в сторону населенных пунктов Филия, Новониколаевка, Новогеоргиевка и Камышеваха.

Силы обороны отбили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении вблизи населенного пункта Приморское.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийские средства, один командно-наблюдательный пункт и одну вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 870 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, восемь боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 79 единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники оккупантов.

