Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 076 940 человек (+870 за сутки), 11 130 танков, 31 946 артсистем, 23 175 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 076 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1076940 (+870) человек

танков - 11130 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23175 (+8) ед.

артиллерийских систем - 31946 (+48) ед

РСЗО - 1472 (+0) ед

средства ПВО - 1211 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 53347 (+291)

крылатые ракеты - 3598 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 59672 (+79)

специальная техника - 3948 (+4)

