Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 076 940 человек (+870 за сутки), 11 130 танков, 31 946 артсистем, 23 175 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

ліквідація

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 076 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1076940 (+870) человек

танков - 11130 (+1) ед

боевых бронированных машин - 23175 (+8) ед.

артиллерийских систем - 31946 (+48) ед

РСЗО - 1472 (+0) ед

средства ПВО - 1211 (+0) ед

самолетов - 422 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 53347 (+291)

крылатые ракеты - 3598 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 59672 (+79)

специальная техника - 3948 (+4)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ об ударе по "Усть-Луге": Подтверждено успешное поражение с последующим возгоранием

Потери врага 24 августа

армия РФ (20377) Генштаб ВС (6841) ликвидация (3988) уничтожение (7740)
Орки закінчуються.
25.08.2025 07:44 Ответить
Щось поголівʼя орків в гості до кобздона зменшилось.
25.08.2025 07:46 Ответить
Дурних вибили, а розумні не сильно в бій рвуться... Хоча, все одно, потроху просочуються... Все-таки, їх кількісно, більше... А у нас кулемети перегріваються...
25.08.2025 07:59 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
25.08.2025 08:01 Ответить
О, спецтехніку підвезли🔥🔥🔥
25.08.2025 08:21 Ответить
Минув 4205 день москальсько-української війни.
133! одиниці знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта та логістика норм, спецтехніка файно.
Сукупна броня закрила чергову сотню, для неї зараз це вже подія.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 076 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
25.08.2025 08:42 Ответить
25.08.2025 08:44 Ответить
 
 