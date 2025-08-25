Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 076 940 человек (+870 за сутки), 11 130 танков, 31 946 артсистем, 23 175 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 076 940 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1076940 (+870) человек
танков - 11130 (+1) ед
боевых бронированных машин - 23175 (+8) ед.
артиллерийских систем - 31946 (+48) ед
РСЗО - 1472 (+0) ед
средства ПВО - 1211 (+0) ед
самолетов - 422 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 53347 (+291)
крылатые ракеты - 3598 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 59672 (+79)
специальная техника - 3948 (+4)
133! одиниці знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта та логістика норм, спецтехніка файно.
Сукупна броня закрила чергову сотню, для неї зараз це вже подія.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 076 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.