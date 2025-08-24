Генштаб ВСУ об ударе по "Усть-Луге": Подтверждено успешное поражение с последующим возгоранием

В ночь на 24 августа подразделения ССО ВСУ и СБУ нанесли удар по морскому терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата. Мощность объекта составляет до 6,9 млн тонн сырья в год.

Также читайте: БПЛА атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. ФОТО

"Морской терминал "Усть-Луга" является одним из ключевых логистических хабов РФ в Балтийском море, который активно используется для экспорта энергоресурсов с привлечением так называемого "теневого флота" в обход международных санкций.



Подтверждено успешное поражение цели с последующим воспламенением", - отметили в Генштабе.

Также подразделения ССО вместе с другими составляющими Сил обороны поразили ряд логистических объектов рашистов на территории Белгородской и Воронежской областей России. Указанные объекты обеспечивают функционирование и боевое снабжение воинских частей российской оккупационной армии.

Результаты поражений уточняются.

Читайте: МАГАТЭ об "атаке" на объект на Курской АЭС: Независимого подтверждения нет