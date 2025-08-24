Генштаб ВСУ об ударе по "Усть-Луге": Подтверждено успешное поражение с последующим возгоранием
В ночь на 24 августа подразделения ССО ВСУ и СБУ нанесли удар по морскому терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Предварительно, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата. Мощность объекта составляет до 6,9 млн тонн сырья в год.
"Морской терминал "Усть-Луга" является одним из ключевых логистических хабов РФ в Балтийском море, который активно используется для экспорта энергоресурсов с привлечением так называемого "теневого флота" в обход международных санкций.
Подтверждено успешное поражение цели с последующим воспламенением", - отметили в Генштабе.
Также подразделения ССО вместе с другими составляющими Сил обороны поразили ряд логистических объектов рашистов на территории Белгородской и Воронежской областей России. Указанные объекты обеспечивают функционирование и боевое снабжение воинских частей российской оккупационной армии.
Результаты поражений уточняются.
Мастер-класс по Санкціям.
І хай у сімонянш сгорять пердаки, амінь!! 🩲💪💪💪
єсть іскра !
зажиганіє !
пішло.....
хлопок,
возгораніє,
задимлєніє ...
.
.
Браття фіни снайперські гвинтівки радісно змащують...
.
Мов дівочі літа,
Горить Усть-Луга...
Лєпота !"
.