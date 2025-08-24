РУС
Новости
2 304 13

Генштаб ВСУ об ударе по "Усть-Луге": Подтверждено успешное поражение с последующим возгоранием

Удар по порту Усть-Луга Подробности от Генштаба ВСУ

В ночь на 24 августа подразделения ССО ВСУ и СБУ нанесли удар по морскому терминалу "Усть-Луга" в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Предварительно, поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата. Мощность объекта составляет до 6,9 млн тонн сырья в год.

Также читайте: БПЛА атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. ФОТО

"Морской терминал "Усть-Луга" является одним из ключевых логистических хабов РФ в Балтийском море, который активно используется для экспорта энергоресурсов с привлечением так называемого "теневого флота" в обход международных санкций.

Подтверждено успешное поражение цели с последующим воспламенением", - отметили в Генштабе.

Также подразделения ССО вместе с другими составляющими Сил обороны поразили ряд логистических объектов рашистов на территории Белгородской и Воронежской областей России. Указанные объекты обеспечивают функционирование и боевое снабжение воинских частей российской оккупационной армии.

Результаты поражений уточняются.

Читайте: МАГАТЭ об "атаке" на объект на Курской АЭС: Независимого подтверждения нет

 

Генштаб ВС (6841) россия (96953) СБУ (20338) ССО (560) Удары по РФ (490)
Топ комментарии
+7
Було б непогано також вдарити по порту Приморськ. Він також є одним із великих логістичних хабів рф у Балтійському морі з відвантаження російськоі нафти і нафтопродуктів.....
показать весь комментарий
24.08.2025 15:10 Ответить
+6
Добре.
Мастер-класс по Санкціям.
І хай у сімонянш сгорять пердаки, амінь!! 🩲💪💪💪
показать весь комментарий
24.08.2025 15:10 Ответить
+4
Ну так, це близенько - через Фінську затоку кілометрів сімдесят. Там у Приморську два жирних термінала - "Транснєфть-Порт Пріморск" і "Спецморнєфтепорт" з резервуарним парком сумарно три деятка РВСів обємом від 30 до 50 тисяч кубів кожний. Туди ще не прилітало.
показать весь комментарий
24.08.2025 15:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
А як би там палало, якби віртуальне Фламінго так попало?
показать весь комментарий
24.08.2025 15:06 Ответить
ХЗ як палало б. А от ремонтувати засрашинці були б вимушені значно більше і значно довше. Бо БЧ в 1000 кг зону руйнувань створює трішки значно охєрєзно більшу. ніж дрончики літакового типу з 50кг БЧ.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:32 Ответить
іскра !
єсть іскра !
зажиганіє !
пішло.....

хлопок,
возгораніє,
задимлєніє ...

.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:07 Ответить
як завести усть-лугу з півоборота

.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:08 Ответить
І так добре горить, шо аж ну...
показать весь комментарий
24.08.2025 15:49 Ответить
з Фінляндії дими Усть-Луги мабуть видно.
Браття фіни снайперські гвинтівки радісно змащують...

.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:13 Ответить
"Дим димок над Нєвой,
Мов дівочі літа,
Горить Усть-Луга...
Лєпота !"

.
показать весь комментарий
24.08.2025 16:11 Ответить
 
 