Новини Атака дронів на регіони РФ
1 748 11

Генштаб ЗСУ про удар по "Усть-Лузі": Підтверджено успішне ураження з подальшим займанням

Удар по порту Усть Луга Подробиці від Генштабу ЗСУ

У ніч на 24 серпня підрозділи ССО ЗСУ та СБУ завдали удару по морському терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік.

Також читайте: БПЛА атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. ФОТО

"Морський термінал "Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів рф у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій.

Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням", - зазначили в Генштабі.

Також підрозділи ССО разом з іншими складовими Сил оборони уразили низку логістичних об'єктів рашистів на території Бєлгородської та Воронезької областей Росії. Вказані об'єкти забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії.

Результати уражень уточнюються.

Читайте: МАГАТЕ про "атаку" на об’єкт на Курській АЕС: Незалежного підтвердження не маємо

Автор: 

Генштаб ЗС (7145) росія (67319) СБУ (13276) ССО Сили спеціальних операцій (553) Удари по РФ (493)
А як би там палало, якби віртуальне Фламінго так попало?
24.08.2025 15:06 Відповісти
Добре.
Мастер-класс по Санкціям.
І хай у сімонянш сгорять пердаки, амінь!! 🩲💪💪💪
24.08.2025 15:10 Відповісти
іскра !
єсть іскра !
зажиганіє !
пішло.....

хлопок,
возгораніє,
задимлєніє ...

.
24.08.2025 16:07 Відповісти
як завести усть-лугу з півоборота

.
24.08.2025 16:08 Відповісти
Було б непогано також вдарити по порту Приморськ. Він також є одним із великих логістичних хабів рф у Балтійському морі з відвантаження російськоі нафти і нафтопродуктів.....
24.08.2025 15:10 Відповісти
Ну так, це близенько - через Фінську затоку кілометрів сімдесят. Там у Приморську два жирних термінала - "Транснєфть-Порт Пріморск" і "Спецморнєфтепорт" з резервуарним парком сумарно три деятка РВСів обємом від 30 до 50 тисяч кубів кожний. Туди ще не прилітало.
24.08.2025 15:33 Відповісти
І так добре горить, шо аж ну...
24.08.2025 15:49 Відповісти
"Дим димок над Нєвой,
Мов дівочі літа,
Горить Усть-Луга...
Лєпота !"

.
24.08.2025 16:11 Відповісти
 
 