Генштаб ЗСУ про удар по "Усть-Лузі": Підтверджено успішне ураження з подальшим займанням

У ніч на 24 серпня підрозділи ССО ЗСУ та СБУ завдали удару по морському терміналу "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Попередньо, уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату. Потужність об’єкта становить до 6,9 млн тонн сировини на рік.

Також читайте: БПЛА атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. ФОТО

"Морський термінал "Усть-Луга" є одним із ключових логістичних хабів рф у Балтійському морі, який активно використовується для експорту енергоресурсів із залученням так званого "тіньового флоту" в обхід міжнародних санкцій.



Підтверджено успішне ураження цілі з подальшим займанням", - зазначили в Генштабі.

Також підрозділи ССО разом з іншими складовими Сил оборони уразили низку логістичних об'єктів рашистів на території Бєлгородської та Воронезької областей Росії. Вказані об'єкти забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин російської окупаційної армії.

Результати уражень уточнюються.

Читайте: МАГАТЕ про "атаку" на об’єкт на Курській АЕС: Незалежного підтвердження не маємо