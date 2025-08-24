МАГАТЕ про атаку на об’єкт на Курській АЕС: Незалежного підтвердження не маємо
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) знає зі ЗМІ про пошкодження трансформатора на Курській АЕС у Росії через воєнні дії, однак не має незалежного підтвердження цих повідомлень.
Про це йдеться у дописі МАГАТЕ в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"МАГАТЕ відомо про повідомлення в ЗМІ, що трансформатор на Курській АЕС у Росії зайнявся через воєнні дії. Хоча МАГАТЕ не має незалежного підтвердження цих повідомлень, генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі наголошує, що "кожен ядерний об’єкт має бути захищений за будь-яких обставин"", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ударний дрон у ніч на 24 серпня атакував об’єкт на Курській АЕС - виникла пожежа.
