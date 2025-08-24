УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8649 відвідувачів онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
682 12

МАГАТЕ про атаку на об’єкт на Курській АЕС: Незалежного підтвердження не маємо

МАГАТЕ про Курську АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) знає зі ЗМІ про пошкодження трансформатора на Курській АЕС у Росії через воєнні дії, однак не має незалежного підтвердження цих повідомлень.

Про це йдеться у дописі МАГАТЕ в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення в ЗМІ, що трансформатор на Курській АЕС у Росії зайнявся через воєнні дії. Хоча МАГАТЕ не має незалежного підтвердження цих повідомлень, генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі наголошує, що "кожен ядерний об’єкт має бути захищений за будь-яких обставин"", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: БПЛА атакували Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. ФОТО

МАГАТЕ про Курську АЕС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ударний дрон у ніч на 24 серпня атакував об’єкт на Курській АЕС - виникла пожежа.

Автор: 

АЕС (1169) МАГАТЕ (765) Курськ (1196) Удари по РФ (493)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Те що рашистські терористи бомбили ЧАЕС і захопили ЗАЕС, МАГАТЕ особливо не турбувало, зате коли на Сосії хтось перднув то галас знімають наче їх гвалтують. Гниди продажні
показати весь коментар
24.08.2025 13:33 Відповісти
+4
Просто орки мастирять "прецедент" для виправдання атак української атомної генерації...
показати весь коментар
24.08.2025 13:30 Відповісти
+4
На північ. масква на північ від курська
показати весь коментар
24.08.2025 13:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб все бухнуло і вітер подув на схід
показати весь коментар
24.08.2025 13:26 Відповісти
На північ. масква на північ від курська
показати весь коментар
24.08.2025 13:34 Відповісти
Згідна
показати весь коментар
24.08.2025 13:41 Відповісти
показати весь коментар
24.08.2025 13:57 Відповісти
Треба говорити, щоб вітер був на мААЦкву та мокшанські болота.
показати весь коментар
24.08.2025 13:37 Відповісти
І з тобою згідна
показати весь коментар
24.08.2025 13:42 Відповісти
Треба всім втерти що русняві знову себе почали обстрілювати.
Має проканати.
показати весь коментар
24.08.2025 13:29 Відповісти
Просто орки мастирять "прецедент" для виправдання атак української атомної генерації...
показати весь коментар
24.08.2025 13:30 Відповісти
Те що рашистські терористи бомбили ЧАЕС і захопили ЗАЕС, МАГАТЕ особливо не турбувало, зате коли на Сосії хтось перднув то галас знімають наче їх гвалтують. Гниди продажні
показати весь коментар
24.08.2025 13:33 Відповісти
Трансформаторам потрібна профілактика підтяжка больових з'єднань додатка масла чистка від сміття і пилу тож якщо виникла пожежа то самі винні не працюють як треба а на авось
показати весь коментар
24.08.2025 13:46 Відповісти
Каждая руснявая гарнира должна быть за@******* !!!,не зависимо в какой локации планеты Земля находится!!!
показати весь коментар
24.08.2025 13:59 Відповісти
Морозится МАГАТЕ! Молодцы! Дебилам не понять!
показати весь коментар
24.08.2025 14:01 Відповісти
 
 