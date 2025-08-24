МАГАТЭ об атаке на объект на Курской АЭС: Независимого подтверждения нет
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает из СМИ о повреждении трансформатора на Курской АЭС в России из-за военных действий, однако не имеет независимого подтверждения этих сообщений.
Об этом говорится в заметке МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"МАГАТЭ известно о сообщениях в СМИ, что трансформатор на Курской АЭС в России загорелся из-за военных действий. Хотя МАГАТЭ не имеет независимого подтверждения этих сообщений, генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси отмечает, что "каждый ядерный объект должен быть защищен при любых обстоятельствах"", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что ударный дрон в ночь на 24 августа атаковал объект на Курской АЭС - возник пожар.
