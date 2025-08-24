РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8591 посетитель онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
449 9

МАГАТЭ об атаке на объект на Курской АЭС: Независимого подтверждения нет

МАГАТЭ о Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) знает из СМИ о повреждении трансформатора на Курской АЭС в России из-за военных действий, однако не имеет независимого подтверждения этих сообщений.

Об этом говорится в заметке МАГАТЭ в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"МАГАТЭ известно о сообщениях в СМИ, что трансформатор на Курской АЭС в России загорелся из-за военных действий. Хотя МАГАТЭ не имеет независимого подтверждения этих сообщений, генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси отмечает, что "каждый ядерный объект должен быть защищен при любых обстоятельствах"", - говорится в сообщении.

Также смотрите: БПЛА атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области РФ. ФОТО

МАГАТЭ о Курской АЭС

Напомним, ранее сообщалось, что ударный дрон в ночь на 24 августа атаковал объект на Курской АЭС - возник пожар.

Автор: 

АЭС (548) МАГАТЭ (436) Курск (1182) Удары по РФ (490)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоб все бухнуло і вітер подув на схід
показать весь комментарий
24.08.2025 13:26 Ответить
На північ. масква на північ від курська
показать весь комментарий
24.08.2025 13:34 Ответить
Згідна
показать весь комментарий
24.08.2025 13:41 Ответить
Треба говорити, щоб вітер був на мААЦкву та мокшанські болота.
показать весь комментарий
24.08.2025 13:37 Ответить
І з тобою згідна
показать весь комментарий
24.08.2025 13:42 Ответить
Треба всім втерти що русняві знову себе почали обстрілювати.
Має проканати.
показать весь комментарий
24.08.2025 13:29 Ответить
Просто орки мастирять "прецедент" для виправдання атак української атомної генерації...
показать весь комментарий
24.08.2025 13:30 Ответить
Те що рашистські терористи бомбили ЧАЕС і захопили ЗАЕС, МАГАТЕ особливо не турбувало, зате коли на Сосії хтось перднув то галас знімають наче їх гвалтують. Гниди продажні
показать весь комментарий
24.08.2025 13:33 Ответить
Трансформаторам потрібна профілактика підтяжка больових з'єднань додатка масла чистка від сміття і пилу тож якщо виникла пожежа то самі винні не працюють як треба а на авось
показать весь комментарий
24.08.2025 13:46 Ответить
 
 