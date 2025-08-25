Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 076 940 осіб (+870 за добу), 11 130 танків, 31 946 артсистем, 23 175 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 076 940 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1076940 (+870) осіб

танків – 11130 (+1) од

бойових броньованих машин – 23175 (+8) од

артилерійських систем – 31946 (+48) од

РСЗВ – 1472 (+0) од

засоби ППО – 1211 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53347 (+291)

крилаті ракети – 3598 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79)

спеціальна техніка – 3948 (+4)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про удар по "Усть-Лузі": Підтверджено успішне ураження з подальшим займанням