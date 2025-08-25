УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 076 940 осіб (+870 за добу), 11 130 танків, 31 946 артсистем, 23 175 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 076 940 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 24.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1076940 (+870) осіб

танків – 11130 (+1) од

бойових броньованих машин – 23175 (+8) од

артилерійських систем – 31946 (+48) од

РСЗВ – 1472 (+0) од

засоби ППО – 1211 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53347 (+291)

крилаті ракети – 3598 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 59672 (+79)

спеціальна техніка – 3948 (+4)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Генштаб ЗСУ про удар по "Усть-Лузі": Підтверджено успішне ураження з подальшим займанням

Втрати ворога 24 серпня

армія рф (18528) Генштаб ЗС (7150) ліквідація (4377) знищення (8055)
Орки закінчуються.
25.08.2025 07:44 Відповісти
Щось поголівʼя орків в гості до кобздона зменшилось.
25.08.2025 07:46 Відповісти
Дурних вибили, а розумні не сильно в бій рвуться... Хоча, все одно, потроху просочуються... Все-таки, їх кількісно, більше... А у нас кулемети перегріваються...
25.08.2025 07:59 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
25.08.2025 08:01 Відповісти
О, спецтехніку підвезли🔥🔥🔥
25.08.2025 08:21 Відповісти
Минув 4205 день москальсько-української війни.
133! одиниці знищеної техніки та 870 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта та логістика норм, спецтехніка файно.
Сукупна броня закрила чергову сотню, для неї зараз це вже подія.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 076 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
25.08.2025 08:42 Відповісти
25.08.2025 08:44 Відповісти
 
 