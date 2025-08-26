УКР
Інформація про окупацію ворогом с. Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині не відповідає дійсності, - Генштаб

Генштаб заперечив окупацію села Запорізьке та с. Новогеоргіївка

Українські захисники продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщині. Тривають активні бої в районі села Новогеоргіївка.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, ЗСУ намагаються втримати позиції, - ОСУВ "Дніпро"

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.

"Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності", - додав Генштаб.

Нагадаємо, раніше 26 серпня про захід окупантів до цих населених пунктів повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

Читайте також: Дачне на Дніпропетровщині не перебуває під окупацією армії РФ, - DeepState

За брехню та дезинформацію суспільства під час війни має бути посилена кримінальна відповідальність.
26.08.2025 17:35
А ОСУВ "Дніпро" має іншу думку.
Кому ж відніше?
26.08.2025 17:31
Побий телефон, відключи інтернет і дивись пропаганду з Гімномарафону та гундосики - відосики Зелідора. І буде тобі щастя.
26.08.2025 18:11
А ОСУВ "Дніпро" має іншу думку.
Кому ж відніше?
26.08.2025 17:31
ну, нарешті сирський надокладав гундосому зе!гниді і дав команду все спростовувати.
зараз бидломарофон завалять радники та експерти.
26.08.2025 17:35
За брехню та дезинформацію суспільства під час війни має бути посилена кримінальна відповідальність.
26.08.2025 17:35
Це ти, прудько, "суспільство" ?
26.08.2025 18:14
Та закрийте вже це ,,інформ бюро" deepstate нарешті!! ,,експерти хрінові"
26.08.2025 17:45
Побий телефон, відключи інтернет і дивись пропаганду з Гімномарафону та гундосики - відосики Зелідора. І буде тобі щастя.
26.08.2025 18:11
До чого тут дипстейт, це повідомило ОСУВ "Дніпро". А Ви, мабуть, досі Бахмут утримуєте?
показати весь коментар
26.08.2025 18:19
Вірю, тільки зеленському!
26.08.2025 17:54
І пророку його - єрмаку!
Зелупа акбар!
26.08.2025 17:55
Оце починалось з опозиції - "не на часі". Ніякої критики дій зевлади, військові- просто табу та лютий бан. Зайчики-кролики, щоб не робили - табу на критику. Тепер вже дожились до тотальної корупції в армії, розкрадання та ганебної бусифікації та брехні.
Ось так починається диктатура.
26.08.2025 18:09
Вона в нас з часів Сраліна, з 1936 року, та з того часу завжди була, безперервно, й це вже до 2086, назавжди, доки не схаменетеся.
26.08.2025 18:20
Мене цікавить - а кому краще відома обстановка на місці: бригаді, яка там воює? Чи Генштабу, який отримує інфи через десяті руки?
26.08.2025 18:09
Як не дивно - Генштабові. Він отримує інфу із супутників, американської розвідки, перехоплень ворожих перемовин та інших джерел, яких нема в бригаді. Так було й з часів ВМВ, один згадував в мемуарах: прорвалися на танках глибоко в тил ворога - та залишилися без зв'язку, бо танкова рація на таку відстань не бере. Пощастило - зустріли нашу глибинну розвідку, що поверталася назад - то в них переносні рації потужніші за танкові. Зв'язалися, доповіли в свою бригаду. А ті раніше - в мацкву! Отак, на танк потужніші рації поставити не можна, а тягати їх руками - аж бігом.
26.08.2025 18:27
Іхтамнєт!
26.08.2025 18:51
То хто каже правду, то одна новина через годину інша новина , суперечлива попередній, задовбали. Інформацію потрібно подавати після детальної перевірки, люди нервуються.
26.08.2025 18:55
Очевидно шо правда,шашличків вже наїлися?
26.08.2025 19:09
Така брехня зеленому лоху подобається!
26.08.2025 19:20
 
 