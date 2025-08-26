Інформація про окупацію ворогом с. Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині не відповідає дійсності, - Генштаб

Українські захисники продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщині. Тривають активні бої в районі села Новогеоргіївка.

Про це повідомив Генштаб, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо оперативної ситуації на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Сили оборони України зупинили просування російських загарбників та продовжують контролювати село Запорізьке, незважаючи на всі зусилля ворога, який намагається захопити цей населений пункт", - йдеться у заяві.

Також тривають активні бойові дії в районі села Новогеоргіївка, де наші воїни завдають противнику значних втрат, щодня знищуючи окупантів десятками.

"Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності", - додав Генштаб.

Нагадаємо, раніше 26 серпня про захід окупантів до цих населених пунктів повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

