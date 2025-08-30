РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10533 посетителя онлайн
Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
732 4

Россияне сейчас остановлены на административной границе Днепропетровской области, - ОСГВ "Дніпро"

Ситуация на административной границе Днепропетровской области

Силы обороны остановили российские войска на административной границе Днепропетровской области, хотя они пытаются делать активные вылазки и зацепиться за пограничные поселки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель ОСГВ "Дніпро" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Так, он отметил, что с политической точки зрения не стоит позволять войскам РФ закрепиться хоть в одном населенном пункте Днепропетровщины, даже если это было бы оправдано в тактическом плане.

"Поэтому россияне сейчас остановлены на административной границе и пытаются делать за эту границу делать активные вылазки и зацепиться за приграничные поселки. Были активные попытки закрепиться в некоторых поселках, в какой-то момент почти удавалось. Но так или иначе они вытеснялись", - рассказал он.

Также читайте: Оккупанты используют одну и ту же тактику для продвижения на Днепропетровщине, - ОСГВ "Дніпро"

Автор: 

боевые действия (4789) Днепропетровская область (4400) ОСГВ Днепр (35)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, зеленський з єрмаком, після знищення воєнного керівництва команди Залужного, отримали нарешті «кривавий результат» свого втручання у військові справи України!!?!?
показать весь комментарий
30.08.2025 20:17 Ответить
Два захоплені села Запорізьке та Новогеоргіївка Зельоні вже перевели зі складу Дніпропетрівської до Донецької області?
показать весь комментарий
30.08.2025 20:23 Ответить
Тобто домовленості по здачі території виконуються
показать весь комментарий
30.08.2025 20:45 Ответить
Сколько не обороняйся---но обороной победить нельзя. Реалии таковы, что повторять как мантру про границы 91г тоже смысла уже нет. Очередная зима скоро. В этот раз кацапня стала разрушать газовую систему. И не только. Очень не хочется тему эту трогать. Оружия в нужном количестве нет и конечно не будет. Постараться контратаками что либо отбить, закрепится и садится за стол переговоров. К декабрю надо остановится. Просьба упоротых не поднимать вой. Время на нас не работает. А зима работает на кацапов.Конечно стёб раздражает---но фламинго где морозы не живут и даже не пролетают.
показать весь комментарий
30.08.2025 21:09 Ответить
 
 