Россияне сейчас остановлены на административной границе Днепропетровской области, - ОСГВ "Дніпро"
Силы обороны остановили российские войска на административной границе Днепропетровской области, хотя они пытаются делать активные вылазки и зацепиться за пограничные поселки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель ОСГВ "Дніпро" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
Так, он отметил, что с политической точки зрения не стоит позволять войскам РФ закрепиться хоть в одном населенном пункте Днепропетровщины, даже если это было бы оправдано в тактическом плане.
"Поэтому россияне сейчас остановлены на административной границе и пытаются делать за эту границу делать активные вылазки и зацепиться за приграничные поселки. Были активные попытки закрепиться в некоторых поселках, в какой-то момент почти удавалось. Но так или иначе они вытеснялись", - рассказал он.
