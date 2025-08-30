Россияне сейчас остановлены на административной границе Днепропетровской области, - ОСГВ "Дніпро"

Силы обороны остановили российские войска на административной границе Днепропетровской области, хотя они пытаются делать активные вылазки и зацепиться за пограничные поселки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал представитель ОСГВ "Дніпро" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Так, он отметил, что с политической точки зрения не стоит позволять войскам РФ закрепиться хоть в одном населенном пункте Днепропетровщины, даже если это было бы оправдано в тактическом плане.

"Поэтому россияне сейчас остановлены на административной границе и пытаются делать за эту границу делать активные вылазки и зацепиться за приграничные поселки. Были активные попытки закрепиться в некоторых поселках, в какой-то момент почти удавалось. Но так или иначе они вытеснялись", - рассказал он.

Также читайте: Оккупанты используют одну и ту же тактику для продвижения на Днепропетровщине, - ОСГВ "Дніпро"