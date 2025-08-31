УКР
Генштаб спростував окупацію села Дачне на Дніпропетровщині: населений пункт перебуває під контролем ЗСУ. ВIДЕО

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив кадри із села Дачне Дніпропетровській області, які спростовують інформацію про нібито захоплення цього населеного пункту російськими окупантами.

Відповідне відео Генштаб опублікував у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Як виглядає "окуповане", за доповіддю начальника генерального штабу рф валерія герасимова, село Дачне Дніпропетровської області - показують воїни 46 окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України", - йдеться у повідомленні.

На кадрах можна побачити українських військових серед зруйнованих будинків. Один із бійців розмахує українським прапором.

Раніше 30 серпня начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявив, що російські війська нібито захопили Дачне та Філію на Дніпропетровщині.

Читайте також: Сили оборони контролюють Дачне на Дніпропетровщині. Інформація про його окупацію не відповідає дійсності, - Генштаб

Навіть якщо не перебуває, яке це має значення для загальної ситуації на фронті?
31.08.2025 20:43 Відповісти
Команда Трампа свідомо дозволяє кацапам захопити більше територій та вбити більше українців.
31.08.2025 21:07 Відповісти
У нас президент трумп і Ко? Дякую, не знав.
