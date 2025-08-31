Генштаб опроверг оккупацию села Дачное на Днепропетровщине: населенный пункт находится под контролем ВСУ. ВИДЕО

Генеральный штаб ВСУ обнародовал кадры из села Дачное Днепропетровщины, которые опровергают информацию о якобы захвате этого населенного пункта российскими оккупантами.

Соответствующее видео Генштаб опубликовал в соцсети фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Как выглядит "оккупированное", по докладу начальника генерального штаба РФ Валерия Герасимова, село Дачное Днепропетровской области - показывают воины 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины", - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть украинских военных среди разрушенных домов. Один из бойцов размахивает украинским флагом.

Ранее 30 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российские войска якобы захватили Дачное и Филию на Днепропетровщине.

