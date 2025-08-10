РУС
Силы обороны контролируют Дачное на Днепропетровщине. Информация о его оккупации не соответствует действительности, - Генштаб

Дачное в Днепропетровской области не находится под оккупацией армии РФ, - DeepState

Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Информация о его оккупации не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.

Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию", - отмечают в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражескую пехоту фиксируют в Дачном на Днепропетровщине, Силы обороны стабилизируют ситуацию, - СМИ

Ранее в DeepState сообщили, что Дачное на Днепропетровщине не находится под оккупацией армии РФ.

Автор: 

Генштаб ВС (6766) Днепропетровская область (4331) Павлоградский район (48) Дачное (8)


Потім буде формуліровочка селище " під вогняним контролем"?? Потім - на особистому контролі Льоліка і Боліка.. ?
10.08.2025 14:55 Ответить
Я не рефлкксую на ділянки на карті - от це ота область, а якщо вже на карті сусідня область то "все_пропало".
Це я тголю їхній канцелярський стиль розповідей - люди про щось здогадуються і по словах "влади" розуміють що скоріше всього догадки близькі до реальності....
10.08.2025 14:58 Ответить
 
 