Силы обороны контролируют Дачное на Днепропетровщине. Информация о его оккупации не соответствует действительности, - Генштаб

Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Информация о его оккупации не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.

Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию", - отмечают в Генштабе.

Ранее в DeepState сообщили, что Дачное на Днепропетровщине не находится под оккупацией армии РФ.