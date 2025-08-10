Силы обороны контролируют Дачное на Днепропетровщине. Информация о его оккупации не соответствует действительности, - Генштаб
Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное Днепропетровской области. Информация о его оккупации не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи.
Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию", - отмечают в Генштабе.
Ранее в DeepState сообщили, что Дачное на Днепропетровщине не находится под оккупацией армии РФ.
Це я тголю їхній канцелярський стиль розповідей - люди про щось здогадуються і по словах "влади" розуміють що скоріше всього догадки близькі до реальності....