Сили оборони контролюють Дачне на Дніпропетровщині. Інформація про його окупацію не відповідає дійсності, - Генштаб

Дачне на Дніпропетровщині не перебуває під окупацією армії РФ, - DeepState

Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне Дніпропетровської області. Інформація про його окупацію не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі.

Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", - наголошують у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожу піхоту фіксують у Дачному на Дніпропетровщині, Сили оборони стабілізують ситуацію, - ЗМІ

Раніше у DeepState повідомили, що Дачне на Дніпропетровщині не перебуває під окупацією армії РФ.

