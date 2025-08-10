Сили оборони контролюють Дачне на Дніпропетровщині. Інформація про його окупацію не відповідає дійсності, - Генштаб
Сили оборони продовжують контролювати населений пункт Дачне Дніпропетровської області. Інформація про його окупацію не відповідає дійсності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"Наші захисники успішно руйнують наміри окупантів просунутися вперед, завдаючи значних втрат в живій силі та тримаючи визначені рубежі.
Просимо довіряти лише офіційним джерелам та перевіряти інформацію", - наголошують у Генштабі.
Раніше у DeepState повідомили, що Дачне на Дніпропетровщині не перебуває під окупацією армії РФ.
