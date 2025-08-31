Триває зачистка російських піхотних груп неподалік Добропілля, - ОСУВ "Дніпро"

Сили оборони зачищають російські піхотні групи неподалік Добропілля на Донеччині, не дають їм з'єднатися з основними російськими силами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це розповів речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов.

Так, він зазначив, бої на північ від Покровська тривають, Сили оборони зачищають російські піхотні групи.

"Російські підрозділи там все ще присутні і йде доволі кропітка робота по тому, щоб їх виловити і знищити, не дати їм з'єднатися із основними силами. Роботи там ще є і чітко сказати про результат зможемо лише тоді, коли будемо переконані, що вони не змогли ані забратися звідти, ані з'єднатися із тими групами, які постійно намагаються росіяни надсилати їм на допомогу", - розповів речник.

Крім того, ворожі війська намагаються тиснути й на інших ділянках Покровського напрямку.

"Активні намагання проникати малими групами по всіх напрямках, в тому числі в саме місто Покровськ. В Покровськ намагаються проникати з різних боків і закріплятися в будівлях. Найбільш активно все-таки із південно-західного напрямку, але були й спроби заходити в агломерацію з інших напрямків, були спроби проникати цими групами доволі далеко. Лишається їх тільки там знищувати і не давати їм пройти", - додав Трегубов.

Також, за його словами, була активність росіян у районі Котлиного, у східній частині Покровського напрямку. Там зосереджено достатньо росіян, щоб чинити український військам проблеми по всій лінії фронту і проводити інфільтрацію вздовж усіх наших позицій.

