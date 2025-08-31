Продолжается зачистка российских пехотных групп недалеко от Доброполья, - ОСГВ "Днепр"

Силы обороны зачищают российские пехотные группы неподалеку Доброполья в Донецкой области, не дают им соединиться с основными российскими силами.

об этом рассказал спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов.

Так, он отметил, бои к северу от Покровска продолжаются, Силы обороны зачищают российские пехотные группы.

"Российские подразделения там все еще присутствуют и идет довольно кропотливая работа по тому, чтобы их выловить и уничтожить, не дать им соединиться с основными силами. Работы там еще есть и четко сказать о результате сможем только тогда, когда будем убеждены, что они не смогли ни убраться оттуда, ни соединиться с теми группами, которые постоянно пытаются россияне присылать им на помощь", - рассказал спикер.

Кроме того, вражеские войска пытаются давить и на других участках Покровского направления.

"Активные попытки проникать малыми группами по всем направлениям, в том числе в сам город Покровск. В Покровск пытаются проникать с разных сторон и закрепляться в зданиях. Наиболее активно все-таки с юго-западного направления, но были и попытки заходить в агломерацию с других направлений, были попытки проникать этими группами довольно далеко. Остается их только там уничтожать и не давать им пройти", - добавил Трегубов.

Также, по его словам, была активность россиян в районе Котлино, в восточной части Покровского направления. Там сосредоточено достаточно россиян, чтобы создавать украинским войскам проблемы по всей линии фронта и проводить инфильтрацию вдоль всех наших позиций.

