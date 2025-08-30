Враг находится в окружении в районе Доброполья, - ОСГВ "Днепр"
Подразделения российской армии, которые находились под Добропольем, окружены и ликвидируются.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.
"По крайней мере сейчас российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти "клешни краба" были отрезаны и в окружении. Поэтому им там быть еще недолго", - сказал он.
По состоянию на 24 августа сообщалось, что самыми горячими остаются Покровское, Новопавловское и Лиманское направления, однако в Доброполье пока удалось нейтрализовать основную угрозу.
Потім була брехня від цього ОСУВ Дніпро, що кацапи не зайшли в Дніпропетровську область.
Все що говорить речник ОСУВ Дніпро це чиста брехня.
Тому, вже давно ці всі ОСУВ, ОТУ мали бути ліквідовані а відповідальність за оборону мала бути передана новоствореним корпусами.
Чому ще досі цього не зроблено?