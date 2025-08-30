РУС
Враг находится в окружении в районе Доброполья, - ОСГВ "Днепр"

армиярф,оккупанты,рашисты,рф

Подразделения российской армии, которые находились под Добропольем, окружены и ликвидируются.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в телеэфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

"По крайней мере сейчас российские подразделения, которые пошли непосредственно в Доброполье, эти "клешни краба" были отрезаны и в окружении. Поэтому им там быть еще недолго", - сказал он.

Также читайте: Силы обороны отбросили врага на Купянском и Покровском направлениях, - DeepState. КАРТА

По состоянию на 24 августа сообщалось, что самыми горячими остаются Покровское, Новопавловское и Лиманское направления, однако в Доброполье пока удалось нейтрализовать основную угрозу.

Донецкая область (10636) Покровский район (945) Доброполье (79) ОСГВ Днепр (35)
єрмак добазариться і їх випустять.
30.08.2025 14:57 Ответить
Спочатку оце брехливе ОСУВ Дніпро, брехало, що кацапи не прорвалися в районі Добропілля, що це просто пару ДРГ зайшло на 20 км.
Потім була брехня від цього ОСУВ Дніпро, що кацапи не зайшли в Дніпропетровську область.
Все що говорить речник ОСУВ Дніпро це чиста брехня.
Тому, вже давно ці всі ОСУВ, ОТУ мали бути ліквідовані а відповідальність за оборону мала бути передана новоствореним корпусами.
Чому ще досі цього не зроблено?
30.08.2025 14:58 Ответить
а може ти брехун?
30.08.2025 16:18 Ответить
перебуває в оточенні ? яка кількість ?
30.08.2025 15:02 Ответить
Там оту клешню роз-ли в хвіст та гриву. Ще тиждень назад.
30.08.2025 15:33 Ответить
тобто...новина ?вже тиждень тому
