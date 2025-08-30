Силы обороны отбросили врага на Купянском и Покровском направлениях, - DeepState. КАРТА

Противник понес потери и отступил в Мировом и Новоселовке, в то же время враг пытался продвинуться вблизи Камышевахи и Миролюбовки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Противник отброшен в Мировом (Купянский район, Харьковская область) и Новоселовке (Покровский район, Донецкая область). Враг продвинулся вблизи Камышевахи (Волновахский район Донецкой области) и Миролюбовки (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Краматорском и Покровском районах Донецкой области, - DeepState

Фото: Проект DeepState

Фото: Проект DeepState

Фото: Проект DeepState