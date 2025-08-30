РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8759 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
2 022 8

Силы обороны отбросили врага на Купянском и Покровском направлениях, - DeepState. КАРТА

Противник понес потери и отступил в Мировом и Новоселовке, в то же время враг пытался продвинуться вблизи Камышевахи и Миролюбовки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Противник отброшен в Мировом (Купянский район, Харьковская область) и Новоселовке (Покровский район, Донецкая область). Враг продвинулся вблизи Камышевахи (Волновахский район Донецкой области) и Миролюбовки (Покровский район Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся в Краматорском и Покровском районах Донецкой области, - DeepState

карты DeepState
Фото: Проект DeepState
карты DeepState
Фото: Проект DeepState
карты DeepState
Фото: Проект DeepState
карты DeepState
Фото: Проект DeepState

Автор: 

Донецкая область (10636) Харьковская область (1514) Волновахский район (349) Покровский район (945) Купянский район (369) Камышеваха (1) Миролюбовка (2) Мирное (5) Новоселовка (1) DeepState (246)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нахера була курська операція?
шо на шо обміняли?
нема більшої жарти - ніж 4 рази не солдат, а зразу клован-верховний...
показать весь комментарий
30.08.2025 10:59 Ответить
що за набір слів? це чат gpt робив? но він би зв'язав все до купи правильно. промп перекладав?
показать весь комментарий
30.08.2025 11:04 Ответить
поспати би вам...
показать весь комментарий
30.08.2025 11:08 Ответить
Гриби! Тут нічого не поробиш.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:26 Ответить
Відбірні.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:35 Ответить
Воює 200-300 тис. із всієї країни, решта чекає воса, пенсіонери в 43 роки, відставники, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, силовики, що заброньовані на 90-100%, охоронці, що стоять під кожним деревом, муніципальні і привтні, великі експерти із майбутнього всесвіту, гумористи, закордонні ахвіцери, опікупи 7-ї води на киселі і т.д., а в той час хапають хворих людей і роблять їх придатними. Читайте статтю:
Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні
Такий підхід - це не утопія?
Нехай кварталівці вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт змивати кров'ю свою провину перед народом. А таких як міндич - в штрафбат!
показать весь комментарий
30.08.2025 11:25 Ответить
На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей - ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», - переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку.

Те, що це покидьки, які плювали на закон, зрозуміло, цікаво, а своїх дітей кинув би в інтернат, щоб там їх змушували вилизувати унітази і задовольняти ментів у сауні?
Що ці менти творять, досі запам'ятав передачу стосується кожного про Березівський інтернат, де якісь дівчинці зробили аборт кілька років тому, там, мало того, що в інтернаті до людей ставляться гірше ніж до скота, так якась жінка потім ще й розказувала, що продавали дівчат ментам, а вони їх возили по саунам. Ще й в передачі весь час говорили про цей аборт, а на головне, за що всі мали б отримати немалі строки, закрили очі. От хто покараний? Це просто жах! Це тварюки! От ще й й тому треба пересіяти, такі не підуть воювати, якщо відмовляєшся, просто сідай до в'язниці! Ти точно не гідний бути поліцейським чи взагалі будь-яким силовиком це точно!
показать весь комментарий
30.08.2025 11:26 Ответить
От подумати, яка в цієї людини буде мотивація, що скажуть адепти таких методів (чи просто аби ці ліки проти зморшок застосовували до інших, тільки не до них, чужими руками жар загрібати?). Схопили, наплювавши на всі закони, збираються відправити дітей в інтернат на знущання. І як така людина буде воювати? Що вони коять? Якщо застосовувати один кнут, то загнати можна і коня, не те ще думаючу людину.
показать весь комментарий
30.08.2025 11:29 Ответить
 
 