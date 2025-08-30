УКР
Новини
Сили оборони відкинули ворога на Куп’янському та Покровському напрямках, - DeepState. КАРТА

Противник зазнав втрат і відступив у Мировому та Новоселівці, водночас ворог намагався просунутися поблизу Комишувахи та Миролюбівки.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Противника відкинуто у Мировому (Куп'янський район, Харківська область) та Новоселівці (Покровський район, Донецька область). Ворог просунувся поблизу Комишувахи (Волноваський район, Донецької області) та Миролюбівки (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні

карти DeepState
Фото: Проєкт DeepState
карти DeepState
Фото: Проєкт DeepState
карти DeepState
Фото: Проєкт DeepState
карти DeepState
Фото: Проєкт DeepState

Донецька область Харківська область Волноваський район Покровський район Куп'янський район Комишуваха Миролюбівка Мирне Новоселівка DeepState
Топ коментарі
+4
що за набір слів? це чат gpt робив? но він би зв'язав все до купи правильно. промп перекладав?
показати весь коментар
30.08.2025 11:04 Відповісти
+4
Гриби! Тут нічого не поробиш.
показати весь коментар
30.08.2025 11:26 Відповісти
+2
нахера була курська операція?
шо на шо обміняли?
нема більшої жарти - ніж 4 рази не солдат, а зразу клован-верховний...
показати весь коментар
30.08.2025 10:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нахера була курська операція?
шо на шо обміняли?
нема більшої жарти - ніж 4 рази не солдат, а зразу клован-верховний...
показати весь коментар
30.08.2025 10:59 Відповісти
що за набір слів? це чат gpt робив? но він би зв'язав все до купи правильно. промп перекладав?
показати весь коментар
30.08.2025 11:04 Відповісти
поспати би вам...
показати весь коментар
30.08.2025 11:08 Відповісти
Гриби! Тут нічого не поробиш.
показати весь коментар
30.08.2025 11:26 Відповісти
Відбірні.
показати весь коментар
30.08.2025 11:35 Відповісти
Воює 200-300 тис. із всієї країни, решта чекає воса, пенсіонери в 43 роки, відставники, з яких в ЗСУ тільки кожен 40-й, силовики, що заброньовані на 90-100%, охоронці, що стоять під кожним деревом, муніципальні і привтні, великі експерти із майбутнього всесвіту, гумористи, закордонні ахвіцери, опікупи 7-ї води на киселі і т.д., а в той час хапають хворих людей і роблять їх придатними. Читайте статтю:
Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні
Такий підхід - це не утопія?
Нехай кварталівці вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт змивати кров'ю свою провину перед народом. А таких як міндич - в штрафбат!
показати весь коментар
30.08.2025 11:25 Відповісти
На Запоріжжі ТЦК мобілізував батька-одинака, залишивши дітей на узбіччі
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей - ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», - переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку.

Те, що це покидьки, які плювали на закон, зрозуміло, цікаво, а своїх дітей кинув би в інтернат, щоб там їх змушували вилизувати унітази і задовольняти ментів у сауні?
Що ці менти творять, досі запам'ятав передачу стосується кожного про Березівський інтернат, де якісь дівчинці зробили аборт кілька років тому, там, мало того, що в інтернаті до людей ставляться гірше ніж до скота, так якась жінка потім ще й розказувала, що продавали дівчат ментам, а вони їх возили по саунам. Ще й в передачі весь час говорили про цей аборт, а на головне, за що всі мали б отримати немалі строки, закрили очі. От хто покараний? Це просто жах! Це тварюки! От ще й й тому треба пересіяти, такі не підуть воювати, якщо відмовляєшся, просто сідай до в'язниці! Ти точно не гідний бути поліцейським чи взагалі будь-яким силовиком це точно!
показати весь коментар
30.08.2025 11:26 Відповісти
От подумати, яка в цієї людини буде мотивація, що скажуть адепти таких методів (чи просто аби ці ліки проти зморшок застосовували до інших, тільки не до них, чужими руками жар загрібати?). Схопили, наплювавши на всі закони, збираються відправити дітей в інтернат на знущання. І як така людина буде воювати? Що вони коять? Якщо застосовувати один кнут, то загнати можна і коня, не те ще думаючу людину.
показати весь коментар
30.08.2025 11:29 Відповісти
Відчувається вкид схожий на "мальчіка в трусіках".
А дітей мабуть було 12?
Щойно народжений, а ну заряди щось адекватне у відповідь!
показати весь коментар
30.08.2025 12:35 Відповісти
Який тут вкид, це вже весь інтернет обговорює і фото були.
показати весь коментар
30.08.2025 12:56 Відповісти
Посилання на статтю, будь ласка. Бо схоже, що Раб Закріпачений кацапами
показати весь коментар
30.08.2025 13:12 Відповісти
Ну, що ви верзете, рожеві поні чи боти, це було і на укр нет і на уніані і на купі новинних сайтів, і на ютубі купа відео.
https://tsn.ua/********/na-zaporizzi-ttsk-mobilizuvav-batka-odynaka-zalyshyvshy-ditey-na-uzbichchi-2900921.html
показати весь коментар
30.08.2025 13:14 Відповісти
Може, і оцього нема?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Краще б подумали за мобілізацію отих категорій, про які я вище писав, щоб не було, як в анекдоті про пожежника.
показати весь коментар
30.08.2025 13:16 Відповісти
Наші воїни герої !
показати весь коментар
30.08.2025 13:26 Відповісти
 
 