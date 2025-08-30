Сили оборони відкинули ворога на Куп’янському та Покровському напрямках, - DeepState. КАРТА

Противник зазнав втрат і відступив у Мировому та Новоселівці, водночас ворог намагався просунутися поблизу Комишувахи та Миролюбівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Противника відкинуто у Мировому (Куп'янський район, Харківська область) та Новоселівці (Покровський район, Донецька область). Ворог просунувся поблизу Комишувахи (Волноваський район, Донецької області) та Миролюбівки (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні

Фото: Проєкт DeepState

