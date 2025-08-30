4 020 14
Сили оборони відкинули ворога на Куп’янському та Покровському напрямках, - DeepState. КАРТА
Противник зазнав втрат і відступив у Мировому та Новоселівці, водночас ворог намагався просунутися поблизу Комишувахи та Миролюбівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Противника відкинуто у Мировому (Куп'янський район, Харківська область) та Новоселівці (Покровський район, Донецька область). Ворог просунувся поблизу Комишувахи (Волноваський район, Донецької області) та Миролюбівки (Покровський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні
шо на шо обміняли?
нема більшої жарти - ніж 4 рази не солдат, а зразу клован-верховний...
Пункт збору. Як працюють "розподільники" ТЦК і чому в армію потрапляють непридатні
Такий підхід - це не утопія?
Нехай кварталівці вийдуть і скажуть, що йдуть на фронт змивати кров'ю свою провину перед народом. А таких як міндич - в штрафбат!
Сестра мобілізованого розповідає, що просила працівників ТЦК по телефону видати брату повістку на певне число, щоб він мав час на оформлення документів
«Ні, хай де воює. (А дітей - ред.) На два тижні в лікарню, а потім до інтернату», - переказує вона відповідь працівника ТЦК, який нібито запропонував віддати дітей до дитбудинку.
Те, що це покидьки, які плювали на закон, зрозуміло, цікаво, а своїх дітей кинув би в інтернат, щоб там їх змушували вилизувати унітази і задовольняти ментів у сауні?
Що ці менти творять, досі запам'ятав передачу стосується кожного про Березівський інтернат, де якісь дівчинці зробили аборт кілька років тому, там, мало того, що в інтернаті до людей ставляться гірше ніж до скота, так якась жінка потім ще й розказувала, що продавали дівчат ментам, а вони їх возили по саунам. Ще й в передачі весь час говорили про цей аборт, а на головне, за що всі мали б отримати немалі строки, закрили очі. От хто покараний? Це просто жах! Це тварюки! От ще й й тому треба пересіяти, такі не підуть воювати, якщо відмовляєшся, просто сідай до в'язниці! Ти точно не гідний бути поліцейським чи взагалі будь-яким силовиком це точно!
А дітей мабуть було 12?
Щойно народжений, а ну заряди щось адекватне у відповідь!
https://tsn.ua/********/na-zaporizzi-ttsk-mobilizuvav-batka-odynaka-zalyshyvshy-ditey-na-uzbichchi-2900921.html
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Краще б подумали за мобілізацію отих категорій, про які я вище писав, щоб не було, як в анекдоті про пожежника.