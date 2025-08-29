УКР
Оновлені карти DeepState
Ворог просунувся у Краматорському та Покровському районах Донеччини, - DeepState

Російські війська здійснили просування поблизу Шандриголового, Дерилового та Новоселівки Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Ворог просунувся поблизу Шандриголового (Краматорський район, Донецька область), Дерилового (Краматорський район, Донецька область) та у Новоселівці (Покровський район, Донецька область).

Просування ворога на Донеччині
Просування ворога на Донеччині

Автор: 

Донецька область (9449) Краматорський район (631) Покровський район (953) Шандриголове (4) Дерилове (1) Новоселівка (1) DeepState (246)
Все просуваються та просуваються, але ... мабуть 3000 "фламінго" вже летять на мацкавитів , бо ЛІДОР обіцяв в відосиках .
Будемо почекати .
29.08.2025 10:44 Відповісти
Ага, ще на тому тижні вилетіли.
29.08.2025 10:48 Відповісти
З ядерними двигунами? Вот ета паварот..
29.08.2025 10:57 Відповісти
 
 