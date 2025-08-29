2 548 3
Ворог просунувся у Краматорському та Покровському районах Донеччини, - DeepState
Російські війська здійснили просування поблизу Шандриголового, Дерилового та Новоселівки Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
Ворог просунувся поблизу Шандриголового (Краматорський район, Донецька область), Дерилового (Краматорський район, Донецька область) та у Новоселівці (Покровський район, Донецька область).
