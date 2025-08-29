РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
1 503 3

Враг продвинулся в Краматорском и Покровском районах Донецкой области, - DeepState

Продвижение врага в Донецкой области

Российские войска осуществили продвижение вблизи Шандриголово, Дерилово и Новоселовки Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Враг продвинулся вблизи Шандриголово (Краматорский район, Донецкая область), Дерилово (Краматорский район, Донецкая область) и в Новоселовке (Покровский район, Донецкая область).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продвигаются в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState. КАРТЫ

Продвижение врага в Донецкой области
Продвижение врага в Донецкой области

Автор: 

Донецкая область (10626) Краматорский район (623) Покровский район (943) Шандриголово (4) Дерилово (1) Новоселовка (1) DeepState (245)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все просуваються та просуваються, але ... мабуть 3000 "фламінго" вже летять на мацкавитів , бо ЛІДОР обіцяв в відосиках .
Будемо почекати .
показать весь комментарий
29.08.2025 10:44 Ответить
Ага, ще на тому тижні вилетіли.
показать весь комментарий
29.08.2025 10:48 Ответить
З ядерними двигунами? Вот ета паварот..
показать весь комментарий
29.08.2025 10:57 Ответить
 
 