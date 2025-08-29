Враг продвинулся в Краматорском и Покровском районах Донецкой области, - DeepState
Российские войска осуществили продвижение вблизи Шандриголово, Дерилово и Новоселовки Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
Враг продвинулся вблизи Шандриголово (Краматорский район, Донецкая область), Дерилово (Краматорский район, Донецкая область) и в Новоселовке (Покровский район, Донецкая область).
