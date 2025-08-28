Рашисты продвигаются в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState
Российские оккупанты продвинулись в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.
"Враг продвинулся вблизи Звирово, Темировки и Малиевки", - отметили там.
І про це говорив Буданов вже декілька місяців тому, Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026
Це не його країна, тут його заробіток і піар. Зникне заробіток - зникне і він. Знаю, що зараз мій комент видалять, але я написав правду. Так я це бачу.
Дорогі, але убогі окопи.
На Кіпрі і в крипті
У Краматорську відремонтують дороги й тротуари за понад 8 мільйонів гривень. У Краматорську війни немає, або чекаюсь когось.