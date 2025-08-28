РУС
Рашисты продвигаются в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, - DeepState

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Звирово, Темировки и Малиевки", - отметили там.

Читайте: Россияне продвинулись в Донецкой области и Запорожье, - DeepState.

Оккупанты продвигаются в трех областях Украины
Оккупанты продвигаются в трех областях Украины
Оккупанты продвигаются в трех областях Украины

Автор: 

+17
Нема кому в окопах сидіти... оборона розвалюється, Гундосий бореться з НАБУ, щедро роздає гроші в очікуванні виборів, бойові затримують. Параліч державних інституцій... 5-6 менеджерів вбивають країну.
28.08.2025 10:45 Ответить
+17
А хто б сумнівався при такому Верховному Головнокомандувачу? Не створені фрортифікації і ворог пре по відкритій місцевості, в окопах майже нікого немає, бо такі вони ті слугорижні окопи - дорогі, але убогі. Гроші, які ніби потратили на них - в офшорах і крипті. Морально військові підкошені тим, що твориться в тилу і на фронті. На підприємстві чи устанонові, якщо менеджер декілька місяців дає погані результати - його замінюють. А що Боневтік? А в нього все нормально. Ворог захопить декілька населених рунктів? Ну й що, він залишається президентом. Такі сакмі не йдуть, він вже приріс до булави. Ворог захопить декілька областей? Ну і що для нього, він президент. Ворог захопить пів України? Ну й що - він президент до тих пір, поки партнери дають гроші. А вже коли доведе країну до ручки і перестануть давати гроші - збере свої валізи, і під охороною полетить в теплі краї і скаже - вибирайте вже того Порошенка чи Залужного, нехай вигрібать те, що ви тут натворили...
Це не його країна, тут його заробіток і піар. Зникне заробіток - зникне і він. Знаю, що зараз мій комент видалять, але я написав правду. Так я це бачу.
28.08.2025 10:55 Ответить
+13
Здають слуги потихеньку Україну. Зараз випустили за кордон 22-х річних. А коли рашисти підійдуть до Київа то випустять і 25 і 30-річних хлопчиків в трусиках. Зате вони суки приймають закони які посилюють покарання для тих хто вже на фронті. Щоб різні Обсирські потім давали бійцям накази йти відбивати те що слуги просрали і завдання які не можна виконати
28.08.2025 10:57 Ответить
Сьогодні вся Україна ніби окопи, яких немає, бо барижна влада всі гроші вкрала, а на паперах побудувала ті дорогі окопи. Чи сьогодні розстрілювали Київ і мирних громадян, а там хіба окопи?
28.08.2025 10:57 Ответить
а з окопа щось інше пишуть?
28.08.2025 10:58 Ответить
На констатацію факту не впливає місце звідки він пише...
І про це говорив Буданов вже декілька місяців тому, Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026
28.08.2025 11:02 Ответить
Ваш Буданов всю пізд..ту поховав під своєю кришею. Червоненко, брат Єрмака, Діма Співак... список дуже великий.
28.08.2025 11:25 Ответить
А может причина в иная, почему некому сидеть в окопах и развал обороны, чем ухилянты???
28.08.2025 11:21 Ответить
В окопах не сидять,а воюють,але тобі вітьку це не зрозуміти
28.08.2025 11:38 Ответить
Відповіддю на просування російських військ у Дніпропетровську область стало відкриття кордонів для 22 річних "дітей". Логічно.
28.08.2025 10:48 Ответить
Так воно є.
Дорогі, але убогі окопи.
На Кіпрі і в крипті
28.08.2025 11:11 Ответить
Здають слуги потихеньку Україну. Зараз випустили за кордон 22-х річних. А коли рашисти підійдуть до Київа то випустять і 25 і 30-річних хлопчиків в трусиках. Зате вони суки приймають закони які посилюють покарання для тих хто вже на фронті. Щоб різні Обсирські потім давали бійцям накази йти відбивати те що слуги просрали і завдання які не можна виконати
28.08.2025 10:57 Ответить
Це все ІПСО, все йде під контролем Зеленского, і він всіх переобіграв декілька разів, і на багато років вперед, і дивіться Шмарафон, і не дивіться карти.
28.08.2025 11:14 Ответить
28 серпня 2025 08:38 153

У Краматорську відремонтують дороги й тротуари за понад 8 мільйонів гривень. У Краматорську війни немає, або чекаюсь когось.
28.08.2025 11:18 Ответить
Ремонтують ще з минулого року😬
28.08.2025 11:37 Ответить
Єдина втіха, що у Дніпрі буде якому Сумах чи Харківщині, загрузнуть в прикордонні.
28.08.2025 11:27 Ответить
Там де серуть обсцінтери DeepState, там в коментах одні кацапи та хахли.
28.08.2025 11:33 Ответить
Не переймайся, зараз підтягнуться твої ze-у&обки
28.08.2025 11:39 Ответить
Стадо саме захотіло свого знищення. Тричі. 1 раз - на дільницях в 19 році, 2 раз - коли залишило гундосого зрадника президентом після 24.02.22 і 3 раз - коли ніхто не вийшов, коли гундосе лайно викинуло Залужного і почало створювати диктатуру. Тепер зливайте воду, ідіоти.
28.08.2025 11:46 Ответить
Чому не починати з 91 року, з недокомуніста Кравчука? А ще краще з 1918 коли Центральна Рада розпустила армію лишивши лише міліцію, бо ж Україна "мирна держава"?
28.08.2025 12:48 Ответить
 
 