РУС
2 797 10

Россияне продвинулись на Донетчине и Запорожье, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска имеют продвижение в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся в Заречном, Котлино, вблизи Колодязей и Ольговского", - отметили там.

Продвижение врага 27 августа Что известно рассказали в DeepState

Автор: 

Запорожская область (3457) Донецкая область (10610) Краматорский район (616) Покровский район (937) Пологовский район (123) Заречное (27) Котлино (19) Ольговское (3) Колодези (4) DeepState (243)
+12
Ну ми теж не сидимо без діла і випускаємо за кордон здорових мужиків.
27.08.2025 11:06 Ответить
+8
Війна надовго. У єврейського клоуна не вийшло здати за "трі дня". Тепер Сирський здає щодня по селу. Московитів це влаштовує.
27.08.2025 11:27 Ответить
+3
Воювати нікому...
27.08.2025 11:11 Ответить
Для чого ти цитуєш кацапські методички?
27.08.2025 11:21 Ответить
Вони не навчені. Дай ім покерувати дроном з бімбою - побачиш що з цього вийде. Там більшість - розумово відсталі.
27.08.2025 11:29 Ответить
Як Сирський здає ? От просто віддає без спротиву та й усе ? За ці села кацапи гинуть цілими пачками. Послухай орків та їх кацапських воєнкорів, як вони бідкаються своїми втратами.
27.08.2025 12:35 Ответить
Тож вчора Потужноносець сказав,що наступаємо та б'ємо по всім фронтам.
27.08.2025 12:01 Ответить
 
 