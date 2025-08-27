Россияне продвинулись на Донетчине и Запорожье, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска имеют продвижение в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся в Заречном, Котлино, вблизи Колодязей и Ольговского", - отметили там.
Топ комментарии
+12 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий27.08.2025 11:06 Ответить Ссылка
+8 Володимир Трощинський #576088
показать весь комментарий27.08.2025 11:27 Ответить Ссылка
+3 Oresta Bartka
показать весь комментарий27.08.2025 11:11 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий27.08.2025 11:06 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
✘
Oresta Bartka
показать весь комментарий27.08.2025 11:11 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
✘
Oresta Bartka
показать весь комментарий27.08.2025 11:21 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Вася Быколог
показать весь комментарий27.08.2025 11:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Володимир Трощинський #576088
показать весь комментарий27.08.2025 11:27 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Alex O #513819
показать весь комментарий27.08.2025 12:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Анет
показать весь комментарий27.08.2025 12:01 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль