Росіяни просунулися на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. МАПИ
Російські війська мають просування в Донецькій та Запорізькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся в Зарічному, Котлиному, поблизу Колодязів та Ольгівського", - зазначили там.
