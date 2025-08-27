УКР
Росіяни просунулися на Донеччині та Запоріжжі, - DeepState. МАПИ

Російські війська мають просування в Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся в Зарічному, Котлиному, поблизу Колодязів та Ольгівського", - зазначили там.

Просування ворога 27 серпня Що відомо розповіли у DeepState
Просування ворога 27 серпня Що відомо розповіли у DeepState
Просування ворога 27 серпня Що відомо розповіли у DeepState

Запорізька область (3991) Донецька область (9433) Краматорський район (622) Покровський район (945) Пологівський район (123) Зарічне (27) Котлине (19) Ольгівське (3) Колодязі (3) DeepState (244)
Ну ми теж не сидимо без діла і випускаємо за кордон здорових мужиків.
показати весь коментар
27.08.2025 11:06 Відповісти
Воювати нікому...
показати весь коментар
27.08.2025 11:11 Відповісти
Та й дійсно: купа ТЦКунів, поліцейських, суддів, плокулолів, депутатів, дбр, набу, сап, купа військових пенсіонерів, охоронників приватних кампаній, різної тітушні, що співпрацює з тими ж ТЦК, а також силовики різних інших пошибів. А воювати нікому. дивно.
показати весь коментар
27.08.2025 11:20 Відповісти
 
 