Рашисти мають просування у Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях, - DeepState. МАПИ
Російські окупанти просунулися в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Звірового, Темирівки та Маліївки", - зазначили там.
Топ коментарі
+17 Поділля16
показати весь коментар28.08.2025 10:55 Відповісти Посилання
+15 Виктор Ле #550890
показати весь коментар28.08.2025 10:45 Відповісти Посилання
+12 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар28.08.2025 10:57 Відповісти Посилання
І про це говорив Буданов вже декілька місяців тому, Українцям потрібно реально захищати свою державу, а не ховатися від ТЦК. Інакше прийде "ТЦК РФ", - Буданов Джерело: https://censor.net/ua/n3561026
Це не його країна, тут його заробіток і піар. Зникне заробіток - зникне і він. Знаю, що зараз мій комент видалять, але я написав правду. Так я це бачу.
Дорогі, але убогі окопи.
На Кіпрі і в крипті
У Краматорську відремонтують дороги й тротуари за понад 8 мільйонів гривень. У Краматорську війни немає, або чекаюсь когось.